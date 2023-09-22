49歲香蕉哥哥都沒變！曬YOYO家族照嗨喊「不同世代的相伴」很幸福
知名兒童節目主持人「香蕉哥哥」從2000年就開始在YOYO家族服務，至今邁入第23年，陪伴許多孩子們長大成人。現年49歲的香蕉哥哥，近日就曬出一張YOYO家族全家福的照片，自認很幸運，「有不同世代的你們相伴，對我來說這是一件超級幸福的事！」結果再度掀起網友討論，更有粉絲直呼：「我都快30歲了！你們怎麼還長這樣？」
記者詹鎰睿／綜合報導
香蕉哥哥在臉書PO文寫下，「令人期待的2024！我很幸運，在這一路上有不同世代的你們相伴，對我來說，這是一件超級幸福的事。」最後還和粉絲們互動詢問，「你是哪一年開始認識YOYO的呢？無論還在這裡或是曾經在這裡都是一份子都會有很特別的回憶！」
貼文曝光後，釣出不少粉絲留言「從YOYOTV還是永遠普級的時候」、「2005年，小時候生病都是看YOYO家族的光碟讓我度過痛苦的日子」、「我是從小時候開始看YOYO家族長大的，到現在應該有25年了」、「從國小就開始看YOYO了，現在已經是3個孩子的媽了。」
更有人傻眼回應，「為什麼你還是沒有變老？」、「從幼稚園看到大，看到香蕉哥哥變成香蕉叔叔了，但不是啊怎麼長得完全都沒變！」事實上，香蕉哥哥過去曾透露保持年輕、凍齡的祕訣，就是靠著「塗抹孩子的微笑來當保養品！」並幽默澄清他絕對沒有吃小孩。