▲慢性骨髓性白血病如何兼顧療效與生活品質？醫病共享決策來助力

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慢性骨髓性白血病不能等 延誤治療恐大幅縮短存活期高雄醫學大學附設中和紀念醫院血液腫瘤內科教授蕭惠樺醫師表示，慢性骨髓性白血病是一種血液癌症，起因為基因突變刺激造血幹細胞異常增生，使患者的脾臟腫大，進而出現左上腹脹痛、骨頭痠痛、疲倦無力等症狀。雖然慢性骨髓性白血病的病程進展緩慢，但由於臨床症狀難以察覺，若未早期診斷、治療，一旦惡化成加速期或急性期，治療效果將會大打折扣，大幅縮短存活時間。目前醫學上已經發展出多種針對慢性骨髓性白血病之突變基因所設計的標靶藥物，儘管相較於早期化學治療與干擾素，不僅藥物反應率好，副作用也較低，但仍有部分患者會面臨無法達到預計治療目標或副作用的問題。
以患者為中心 醫病共享決策討論合適治療目標高雄長庚紀念醫院血液腫瘤科副科主任王銘崇醫師指出，隨著慢性骨髓性白血病的藥物不斷與時俱進，目前治療觀念也從早期控制疾病惡化到現今的維持生活品質，甚至是評估日後達到停藥的可能性。醫師會以「新的治療目標」與「停藥議題」兩大課題，透過「醫病共享決策(Shared Decision Making, SDM)」的方式，綜合患者的治療期待與醫師的專業評估結果，共同討論合適的治療目標。舉例來說，對於剛開始治療的患者，是否達到主要分子學緩解(MMR)就是攸關存活時間的重要指標，而已經治療一段期間且達到主要分子學緩解的患者，則可以就更深度的分子學反應、較低的副作用、停藥的時機等不同治療期待與醫師討論。
與慢性骨髓性白血病共存 定期回診與規律用藥很重要響應2023慢性骨髓性白血病日，台灣髓緣之友協會也舉辦慢性骨髓性白血病衛教講座，提供病友正確的衛教資訊。台灣髓緣之友協會柳學治理事長分享，自從進入標靶藥物時代後，治療慢性骨髓性白血病就猶如慢性病一般，鼓勵病友積極面對疾病，只要配合醫師定期回診、規律用藥，不要輕信來路不明的偏方草藥，相信在病友與醫師共同努力下，加上病友團體的支持，多數病友都可以和慢性骨髓性白血病和平共存。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59342
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