牛肉麵大賞金牌獎肯定！老爺酒店推冷凍牛肉麵 9月底前買五送一
順應「食」代新潮流，台北老爺大酒店特別趕在中秋佳節前夕隆重推出冷凍牛肉麵禮盒，正式跨入觀光飯店冷凍食品零售市場行列，由去年在台北國際牛肉麵大賞獲得金牌的林繼正主廚團隊研發，推出紅燒及清燉兩種口味，於官網線上、集團旗下各飯店同步銷售，另也與微風超市通路合作，9月底前至台北老爺酒店購買可享買五送一優惠。冷凍牛肉麵禮盒另有「紅白牛肉麵」，去年推出時被廣大網友盛讚是神級美味，今年又回歸官網開賣，其中的紅燒湯頭，裡頭牛肉先燉煮後再炭烤，是市場上獨有的風味。
記者葉盛耀/綜合報導
去年台北老爺主廚林繼正率領餐飲團隊參加台北國際牛肉麵大賞比賽經過專業美食評審團及現場民眾盲測票選榮獲紅燒牛肉麵金牌獎，得獎後在飯店內推出「月見紅燒牛肉麵」深受好評，頻頻詢問是否有冷凍包可外帶，也因此啟動主廚開發冷凍牛肉麵的想法，經過一年的時間反覆進行口味測試及挑選適合的麵條種類搭配，克服冷凍調理包與現煮牛肉麵的差異，終於順利推出紅燒及清燉兩種風味的牛肉麵，每盒380元，9月底前至台北老爺館內購買可享買五送一優惠。
主廚林繼正提到，大多時候，經冷凍的牛肉麵覆熱過後的香氣跟味道沒有現煮的香，所以研發過程中他決定把原來的食材跟辛香料的比例再增加多一些，湯頭更加濃郁、更加鮮甜，待覆熱後才能接近現煮的味道。
老爺牛肉麵的特色是可以一次品嘗到2-3種牛肉的部位，其中「紅燒牛肉麵」主廚精選進口高級牛腱、牛筋及牛腩3種部位，湯頭以牛骨、雞骨架熬製的高湯跟大量新鮮蔬果及八角、月桂葉、肉桂、花椒等數十種的辛香料，最後調入主廚秘製黃金比例的醬汁熬煮約四小時，甘甜不膩、肉質軟嫩，搭配彈牙滑順的蝴蝶麵。「老爺清燉牛肉麵」則是以牛腱及牛腩作為主角，取用牛骨及雞骨熬煮多時的高湯作為底蘊，加入大量新鮮蔬果以及八角、甘草、月桂葉、花椒等數十種辛香料，搭佐的則是北方拉麵。
另一款去年被廣大網友盛讚是神級美味的「紅白牛肉麵」，也已於7月時回歸於自家官網開賣。招牌「紅白牛肉麵雙寶」，特別挑選台灣人最愛的冷藏美國牛半筋半肉為主打，肉塊選擇經過濕式熟成的冷藏美國腱子心。而「川麻炭火香」是紅燒湯頭，強調牛肉需先燉煮入味後再炭烤，帶微辣又不掩牛肉鮮香。「澄清藤椒香」是清燉口味，肉則採先蒸煮後滷製，再搭配上中式燉煮與法式澄清雙倍工法的湯頭，風味鮮醇清雅。紅白牛肉麵雙寶，售價980元。