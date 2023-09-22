徐千晴嗆記者問太多！不耐煩的發言人還有他　「為什麼要告訴你」

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現任衛福部及管署長莊人祥，疫情期間擔任指揮中心發言人。2021年3月，歐洲國家傳出民眾施打AZ疫苗後，發生血栓事件，多國緩打，有記者提問，指揮中心是否有掌握停打或持續施打AZ疫苗的有哪些國家？莊人祥說，緩打的國家大部分都是預防措施，不是確定血栓與疫苗有關，且指揮中心有持續追蹤。不過再被追問，緩打國家有哪些時，莊人祥竟說，「你們自己查就好了，我為什麼要告訴你」。隔天莊人祥道歉，稱自己是一時鬼打牆。
【童振源】
現任駐新加坡代表童振源是學者出身，民進黨政府2016年上台後入閣，一開始是邀童擔任行政院發言人，但新政府上台，媒體要採訪的議題非常多，到了5月28日，擔任發言人約1個禮拜，童振源在媒體群組說，「為了避免獨家、降低我的工作負擔、維護我的生活品質，我基本上不再個別回應媒體的詢問。」
童振源擔心電話接不完，希望統一在群組回應，但不同媒體的需求不同，發言人不可能不接個別記者電話，他留言後立刻被罵翻，隔天緊急道歉。不過他當發言人也只當了4個多月，後來轉任駐泰代表、僑委會委員長等職。
【丁允恭】
曾任高雄市新聞局長、總統府發言人的丁允恭，也曾被台北市議員鍾沛君爆料擺爛，鍾沛君曾任記者，2016年時任高雄市長陳菊出訪日本，他隨行採訪，他說當時的丁允恭可說從頭擺爛到尾，採訪時程、內容一問三不知，本該居間協調市府和媒體的新聞局長，態度奇差無比，到了最後一天，他忍無可忍當面向陳菊一一細數不合理之處，不過陳菊當時只有笑咪咪地說，「我知道了」。
丁允恭後來擔任總統府發言人，但被爆與記者發生性醜聞，最後黯然離職，離開政壇。