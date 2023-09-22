讓空污少一點！中佳通過環評 台電宣佈中火可望年減煤100萬公噸
時序逐漸進入秋季，中南部空污季即將開始，經濟部次長兼台電代理董事長曾文生今表示，民間電廠中佳電力在台中港區興建的天然氣電廠，日前已經通過環評，並與台電完成簽約，預計商轉後的隔年，台中火力發電廠將減煤100公噸以上。曾文生表示，台電會努力達成對台中市政府的承諾，在中火新燃氣機組運轉後，2026年前開始啟動拆除燃煤機組。
記者顏幸如／台中報導
近來早晚氣溫轉涼，只要吹起北風，中部空氣就變得灰濛濛，全世界規模最大的台中火力發電廠，造成的空污便格外受重視。經濟部次長兼台電代理董事長曾文生今（22）日上午到台中高美濕地參與台電環境日淨灘活動時，主動向地方說明台中火力發電廠轉型的進度。
曾文生說，中火轉型分為2階段，前一階段皆已通過環評，正在興建與準備中，包括台電的兩部機組、一部民營的機組。其中民營的中佳機組已通過環評、同時取得台電合約，預計商轉後的隔年，台電公司將減煤至少100萬公噸以上，台中電廠的燃煤總量也將降至1100萬公噸以下。
至於第二階段的燃氣機組上線工作，台電已提出完整規劃，將送各級政府開始審查，未來將遵照立法院的決議，在新的燃氣機組銜接後，於2035年前將中火燃煤機組除役轉為備用。
中火目前的燃煤總量為1120萬公噸，曾文生表示，台電積極回應台中市政府的減煤換氣要求，台電第一階段自建的2部機組上線商轉後，會將中火4部燃煤機組除役，其中2部在特定狀況下才會啟動，另2部會在2026年底以前啟動拆除工作。他強調「只要燃氣增加，燃煤就會減少」。