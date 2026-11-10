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全家每7天可領一次！不同門市冷卻時間獨立計算

▲皮克敏手遊《Pikmin Bloom》與全家聯名，11月10日至12月7日推出五週年紀念零食飾品皮克敏。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

7款零食飾品皮克敏登場！沒有冰皮

明信片只有一款！不同全家門市領到的都一樣

▲玩家只要前往全家門市附近，找到遊戲地圖上的合作特殊地點，向下滑動螢幕，就能領取一株金色花苗及一張特別設計的明信片。（圖／《Pikmin Bloom》）

額外任務送紅色限定皮克敏 下滑3間全家就能拿

▲《Pikmin Bloom》遊戲會出現一項「下滑三個全家合作特殊地點」的地點挑戰任務。（圖／《Pikmin Bloom》）

皮克敏《Pikmin Bloom》5週年與全家便利商店合作，推出「五週年紀念零食」飾品皮克敏，今（10）日起至12月7日，全台參與活動的全家門市都將成為遊戲中的特殊地點，玩家只要前往門市並向下滑動，就能免費領取限定金色花苗與特別明信片。此外，本次還有額外地點挑戰任務，完成指定條件就能獲得紅色「照片鈕扣徽章」飾品皮克敏花苗，《NOWNEWS》也透過本文整理完整收集攻略、注意事項一次看。本次《Pikmin Bloom》和全家活動時間為11月10日凌晨0時至12月7日晚上11時59分，活動期間，玩家只要前往全家門市附近，找到遊戲地圖上的合作特殊地點，向下滑動螢幕，就能領取一株金色花苗及一張特別設計的明信片。需要注意的是，每個特殊地點都有「7天的領取冷卻時間」，但不同門市的冷卻時間分開計算，代表玩家不必等到上一間門市的冷卻時間結束，就能前往其他全家繼續收集。《Pikmin Bloom》全家聯名推出全新「五週年紀念零食」飾品皮克敏，總共有7種款式，分別為紅色、黃色、藍色、紫色、白色、羽翅、岩石皮克敏，這次沒有冰凍皮克敏，玩家從全家特殊地點取得的金色花苗，培育完成後會隨機變成其中一種，並非固定款式。除了金色花苗，每次向下滑動《Pikmin Bloom》全家合作特殊地點，都能獲得一張特別設計的活動明信片，不過明信片只有一種款式，不會因為前往不同門市而改變，也就是說，無論在哪一間全家領取，拿到的都是相同設計。《Pikmin Bloom》全家活動還有額外獎勵，玩家第一次向下滑動全家合作特殊地點、領取活動花苗後，遊戲就會出現一項「下滑三個全家合作特殊地點」的地點挑戰任務。只要完成指定條件，就能獲得一株金色花苗，培育後將會變成「紅色照片鈕扣徽章」飾品皮克敏，頭上還會戴著印有「FamilyMart」字樣的鈕扣，與一般五週年紀念零食飾品皮克敏不同，是本次聯名額外推出的限定收藏款。