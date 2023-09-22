台灣1%男生天選之人！「10個生殖器冷知識」　包皮超強功能曝光

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一、溫度34度對陰囊來說，是最舒適而且恰到好處的溫度，因為人身體的基本平均溫度都是36度，所以比身體的溫度低2度的34度，對於陰囊來說是最棒的，另外，陰囊的皮膚有許多皺褶，目的是增加散熱，使睪丸不至於太熱影響精蟲的品質。
二、根據台灣男性學醫學會調查發現，台灣男性的生殖器官在完全勃起時，全台有1%的人會有右彎的情況，另外直線89%、左彎10%。
三、根據《衛福部健康署》網站指出，男性生殖器外的包皮耐磨、延展性好、有彈性，一片小小的包皮可幫助一個成年人恢復整個大腿的皮膚。
四、勃起時解尿，容易迫使料到「內括約肌」的發炎。
五、根據泌尿科醫師指出，晨勃的時後，想小便尿不出來，有幾個解方，包括嘗試做著小便、向前彎腰、輕輕按壓膀胱等等。
六、慢跑的好習慣能讓心血管更健康，可以讓生殖器更為強壯；經常有意識地打哈欠，有助於改善勃起功能，迫性高，會讓陰囊溫度升高，長期會有不孕或品質下降等問題。
七、馬跟人類一樣，不存在陰莖骨。
八、根據台灣醫學專家和相關數據統計，台灣男性的勃起後平均尺寸約為11公分，但正確來說是10.78公分才對。
九、男人的性能力跟陰莖長短無關：影片中提到，睪丸的大小會影響到性能力。
十、2023年英國倫敦大學的心理學家研究指出，生殖器越短的人，越會去購買豪華名貴跑車，來填滿自尊心。