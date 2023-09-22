獨／住一晚近萬元變2710元！高雄晶英訂單爆量 業者坦承房價標錯
繼高雄承億酒店之後，又一起飯店標錯房價事件。根據臉書粉專「布萊N 食宿人生」在今(22)日凌晨披露，高雄晶英國際行館住房疑似在易遊網上標錯房價，在易遊網上預訂明年1~6月高雄晶英的入住日期，竟然只要2710元含稅價。高雄晶英國際行館也首度表示，的確有這件事，但目前該商品已下架，詳細資訊與後續處理目前尚在討論中。
記者葉盛耀/綜合報導
根據臉書粉專「布萊N 食宿人生」披露，經由網友陳興興提供，獲知透過旅遊平台ezTravel易遊網上訂購高雄晶英行館，竟有每晚含稅2710元的價格，布萊N也說到：「我已經訂起來放了，還沒睡的別錯過了。」
事實上，高雄晶英國際行館目前房價，通常是每晚雙人入住約莫萬元上下，最便宜促銷也頂多是打到7、8千元，也因此此次每晚2710元價格，絕對是誤植。高雄晶英國際行館針對記者詢問，已確認的確有此事，在今(22)日凌晨湧入數量相當可觀的訂單。高雄晶英國際行館表示，商品已下架，後續處理目前在調查與討論當中，之後會再公布。而記者實際於易遊網操作，的確也都顯示高雄晶英明年6月前的房間「已售罄」。
高雄承億酒店日前也因為訂房系統大出包，暑假期間原價破萬元的房型標錯價格，變成只要2200元就可訂到，吸引大批民眾搶訂，雖然緊急於5小時候更改，但已被搶訂約莫百來間。本來民眾多認為承億酒店會不買單，沒想到最後承億酒店全數認賠。