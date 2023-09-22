▲簡單６招中秋過得更健康！中醫：烤肉火、煙別碰食物，有致癌疑慮。

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先吃菜，再吃肉：周傑川中醫師指出，民眾準備烤肉食材，建議可多準備高纖維蔬菜，比如花椰菜、洋蔥、筊白筍、香菇、甜椒等，先吃青菜增加飽足感，多選取低脂肪肉類，比如去皮雞肉、瘦豬肉、海鮮類等。
別急著烤，別讓火和煙碰食物：很多人烤肉之時往往缺乏耐心，或是誤以為炭火越旺越好，每每火苗亂竄的時候，就急著開始烤肉，讓火焰、煙霧接觸到食物。煙霧所含多環芳香碳氫化合物微粒附著在食物上，有致癌之虞。而火燄直接接觸到食物，容易導致肉類蛋白質變性；食物過度燒烤所生焦炭，早經研究證實為致癌物。
這樣烤更有助健康：建議烤肉時等到木炭完全燃燒，藉著炭火產生熱能將食物烤熟，避免炭火產生煙霧、火燄直接接觸到食物。為避免食物所含的油脂、以及烤肉用的佐料從網架空隙滴入火中而產生煙霧，可以用鋁箔紙把烤肉網、烤肉架包起來。
中秋飲品可準備去油解膩茶，吃月餅、柚子記得注意熱量！
留意飲品，避免損傷脾胃：飲品方面，周傑川中醫師建議民眾準備去油解膩茶，盡量避免喝酒、大量冰飲。特別是酒，酒在中醫屬溼熱之物，過量飲酒最易損傷脾胃，大量冰飲也會導致脾溼加重，隔天不但體重上升，還會出現臉部或下眼瞼浮腫、口乾舌燥、腸胃脹氣、悶痛灼熱或便秘等不適。
簡單DIY「去油解膩茶」顧健康！去油解膩茶飲材料，可準備陳皮1錢、麥芽5分、神麴5分、茯苓5分、半夏5分、生甘草2分。做法很簡單，將所有藥材泡水洗淨放入鍋中，加水500毫升，大火煮滾後轉小火煮成400毫升，等到溫涼當茶飲用。愛吃肉餡的人，可加山楂5分同煮，飲酒過量的人，可以服用葛花以便緩解不適。
月餅、柚子其實很驚人：至於月餅和柚子，月餅往往用了大量的糖、油，因此糖尿病、高血脂及動脈硬化等患者都應忌口，一次吃個半顆即可。柚子則一顆相當於二碗飯，大約五百大卡熱量，提醒大家吃一、兩片應景就好，而且柚子偏寒性，如有經痛、胃痛、手腳冰冷、腹痛腹瀉等寒性體質人士，記得不要吃太多。
中秋適度飲食，開心吃顧健康！２穴位按摩助降胃脹促消化。
助減輕胃脹、促進消化也可透過穴位按摩進行，可按摩內關、足三里等穴道。內關穴位在手掌後二寸，兩筋中間的地方。足三里穴位在腳膝蓋附近，外膝眼直下三寸的地方。
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