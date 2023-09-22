玉山魔咒？民選總統任內都不曾攻頂　黃揚明曝：這兩人有機會打破

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黃揚明說，政壇中「玉山魔咒」也流傳已久，國內自1996年民選總統以來，歷任總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文上任前都沒登上過玉山。李登輝曾經在2013年接受媒體訪問時說，一生遺憾就是沒登過玉山山頂，希望死後能將骨灰灑在玉山上。不過因為法規等問題，過世後並未如其所願。
黃揚明指出，馬英九卸任後，在2016年8月帶著國旗登上玉山。陳水扁原本規劃2008年5月卸任總統前要登玉山，但最後因故取消。陳水扁2019年曾許諾，若「一邊一國行動黨」能在2020大選拿下席次，將帶著一邊一國旗幟攀登玉山主峰，但最後沒拿下席次。
黃揚明提到，此次參選總統的主要政黨人選中，賴清德未曾登過玉山、目前也查不到郭台銘曾經登玉山山頂的相關資訊，而侯友宜、柯文哲都曾登頂過。侯友宜是在2007年10月、警政署長任內率領高階警官登玉山山頂。根據當年媒體報導，侯下山時還巧遇時任高雄縣長楊秋興正率縣府團隊攻頂，彼此打招呼時，侯還對楊說「你也來了！這山不好爬喔！」
柯文哲是在2012年7月，與凱校國策班同學一同登玉山，當時還發生一段插曲，一位同屬國策班的同學因腳受傷在攻頂後落隊，柯文哲陪著他慢慢下山，但同學因保暖衣物不足一度發生失溫現象，柯文哲還脫下身上保暖衣給對方穿，最後終於獲救，該同學事後將過程寫在部落格，也曾登上媒體版面。
最後黃揚明說，政治人物登玉山的最經典畫面，莫過於1998年8月27日，時任台灣省長的宋楚瑜在玉山山頂撥打衛星電話給陳萬水示愛，「我在玉山的山頂，最高點，愛到最高點，I love you！」而此次總統大選是否打破「玉山魔咒」，「讓我們繼續看下去！」