名家論壇》黎榮章／大數據分析　藍、綠支持度積弱不振的原因？

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而郭台銘近三個月的綜合聲量雖然是倒數第一，但若統計區間改從他正式宣布參選的8月28之後來看，郭的聲量則衝上第一名，達77.6萬則，這代表郭的能量尚存，而民調結果也顯示，郭台銘有年輕、當初投韓的支持者，因此高網路聲量也能為郭台銘加到分。
柯文哲的高網路聲量，或許增加了他在年輕、大專以上族群的曝光程度，但尚不能完全解釋為什麼那個族群會選擇支持柯。若觀察民進黨過去一年半在網路上的負面聲量主題，則可發現，在疫情解封後，民進黨仍持續累積高負聲量，依序有論文案（14.1%）、台南光電88槍案等黑道爭議（8.8%）、防疫與疫苗政策的檢討（8.4%）、電價上漲（7%）、農漁產品外銷受阻（5.2%）、網軍側翼之亂爭議（5%）、居住正義議題（4.8%）、詐騙猖獗議題（4.4%）、近期的綠電公司等採購爭議（3.7%）、綠營內部派系鬥爭問題（3.6%）等議題在網路發酵。
這些跟民進黨執政有關的負面爭議，形塑了「討厭民進黨」氛圍，也為在野陣營的「下架民進黨」訴求添增了正當性，進而影響透過網路、新聞接收政治資訊的人，促使一部分2020年票投蔡英文的人，轉向支持第三勢力。正如柯文哲日前公開稱「新潮流不倒，台灣不會好」指控新潮流綁架整個民進黨；他在台南競總成立時，也公開質疑3+11政策、高端疫苗採購合約、超思雞蛋爭議等，叫賴清德、民進黨要好好檢討，搭上討厭民進黨風氣的順風車。
而為何韓粉轉向不續挺侯？觀察臉書親藍社群當中，有關侯友宜的聲量趨勢，可發現自從5月下旬侯友宜被提名以來，他在泛藍社群中的聲量一直沒有起色，徘徊在1000到3000則之間，未隨著提名加溫呈現上升趨勢。對比4年前，韓國瑜讓泛藍支持者沸騰，如今的侯友宜落差太大，導致對侯沒有信心，不認為他是可以下架民進黨的人選。再加上，由民調交叉分析也能看出，韓粉其實不完全等於國民黨支持者，韓粉實際上對國民黨沒有太強忠誠度，當這些2020投韓的人，看到藍營候選人積弱不振，自然將關注轉向其他人選。
2024大選「四咖賭」熱鬧不已，「討厭民進黨」氛圍被農業部長陳吉仲下台、進口蛋爭議推到近日最高峰，而侯友宜訪美也還未見到立即成效，在這樣的情況下，柯文哲、郭台銘必定還能持續發揮影響力，吸泛藍泛綠的票。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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