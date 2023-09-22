李興文兒子曾夜闖家具店「自己來」！他曝近況嘆：我對他嘔心瀝血
國產恐怖片《粽邪3：鬼門開》票房突破新台幣7500萬元，成為今年國片票房第二！今（22）日舉行媒體茶敘謝票，導演廖士涵帶著主演李興文、張庭瑚出席暢聊。李興文透露，曾全裸在家具店「自己來」的兒子李堉睿，也有帶朋友去看片，還開心向他回饋：「爸，好看！」被問到看完電影之後兒子有沒有比較尊重他？李興文笑說：「突然感覺他們比較尊重我，神通廣大！」張庭瑚還問：「你兒子會不會吃醋啊？」李興文感嘆道：「我對他嘔心瀝血耶。」
記者黃雅琪／台北報導
張庭瑚表示，因為要一直陪朋友去看《粽邪3：鬼門開》，所以自己至少已經「30刷」了！李興文透露，去馬來西亞表演時有看見舍利子：「我一開始許願我能看見舍利子，沒想到就真的讓我看見，當時我才相信，這世界上真的有些不可思議的事情。」映後活動特別的地方，則是有影迷帶著泰國嬰靈「古曼麗」進戲院看電影，李興文直呼：「我到現在都還毛毛的！但舍利子終於把我洗乾淨了！」
正在參與外景料理實境節目《拜託了！廚神》的張庭瑚，透露有開餐廳的規劃：「我一直都有餐廳計畫，覺得很開心可以跟很多名廚去學習，我自己希望走私廚。」曾經營過餐廳的李興文，也分享過來人經驗：「多準備一些素食！因為台灣有13％的人口吃素！」另外，張庭瑚表示下一部作品會到香港拍攝，明年2、3月會回來台灣拍鬼片。
為祈求電影一切順利，導演廖士涵吃素將近1年：「那時候太不順了！看能不能吃素改個運，我那時候想說就吃到上映，沒想到上映之後就一去不復返。」張庭瑚也透露，開拍前導演揪自己吃素吃到上映：「我那時候只吃二、四、六。」
至於是否會期待《粽邪3：鬼門開》在金馬入圍上有所斬獲？導演廖士涵坦言，怕受傷害不敢有期待：「我希望演員被看到，這次的化妝、特效、美術都很用心。」他還透露，明年初會開拍一部「社會犯罪類型」電影，改編自台灣史上最高的國賠案件。電影《粽邪3：鬼門開》現正熱映中。