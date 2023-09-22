杭州亞運／兄弟鄭浩均傷勢出爐！右手肘發炎　仍會向中華隊報到

杭州亞運／開幕式即將登場！王冠閎、羅嘉翎擔任中華隊掌旗官　

▲杭州亞運開幕式即將登場，中華代表團由羅嘉翎及王冠閎共同擔任掌旗官。（圖／查爾斯運動行銷提供）
▲杭州亞運開幕式即將登場，中華代表團由羅嘉翎及王冠閎共同擔任掌旗官。（圖／查爾斯運動行銷提供）

運動中心/綜合報導

杭州亞運將於9月23日將舉行點燃戰火，明天中華隊沒有比賽，但開幕典禮不缺席，中華代表團是第36個國家進場，由王冠閎及羅嘉翎共同擔任掌旗官，今年中華代表團派出521名運動員，參賽33種項目，其中跆拳道、舉重、田徑，以及網球、軟網、桌球、高爾夫等球類運動，是我國代表團的重要獎牌庫。本屆亞運不乏台灣名將，包含戴資穎亞運最後一舞、郭婞淳帶傷挑戰二連霸、李智凱用招牌「湯瑪士迴旋」爭取再摘金等都是備受矚目的焦點。中華隊每日賽程、觀戰懶人包都會在這篇報導持續更新，杭州亞運的相關報導也請持續鎖定《NOWnews》！

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杭州亞運開閉幕式指揮中心發言人李一青透露，杭州亞運會開幕式對標對錶「簡約、安全、精彩」的辦賽要求，把浙江、杭州厚重的歷史文化底蘊和亞運元素融入各個環節，截至目前，已多次開展開幕式文藝節目分練、合排。同時，精心遴選全省11個地市代表性的歌舞、戲曲、群眾體育表演和「非遺」計畫等作為儀式演出前的暖場節目，展現詩畫江南的獨特魅力。

在杭州亞運開幕式總導演、總製作人沙曉嵐看來，最能代表杭州城市氣韻的是「潮」。「潮」是錢塘江潮湧，是體育躍動，是浙江精神，更是時代脈動。導演團隊將《潮起亞細亞》定為開幕式總主題，寓意著新時代的中國正與亞洲、世界交融激盪，像浪潮一樣奔湧向前。沙曉嵐給了觀看《潮起亞細亞》的數字解鎖密碼：「2、3、4、10」。

「2」，是開幕式首創的人在空中舞，潮在屏中現的「雙人3D威亞」技術和亞運會史上首個「數實融合」點火儀式。

「3」指的是透過《國風雅韻》《錢塘潮湧》《攜手同行》三大篇章的呈現，展現國風國潮、自然之潮、科技之潮、體育之潮、時代浪潮的碰撞。

「4」為開幕式體現的四重價值。首先，是文化傳承的連續、創新和包容性；其次，用幸福生活展現中國式現代化美好圖景；在此基礎上，美美與共體現了中國和亞洲攜手同行；最後，用數實融合彰顯智能時代的中國科技創新。沙曉嵐給的最後一個解鎖密碼是「10」。

這十個亮點分別是：秋分、國風少年、古今運河全景一體、雙3D威亞、裸眼3D、地屏、金桂之江、表演全景化、越劇和音樂劇融合、核心裝置火炬塔。

中華隊23日賽程：

19:00 開幕典禮

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