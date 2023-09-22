杭州亞運／開幕式即將登場！王冠閎、羅嘉翎擔任中華隊掌旗官　

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在杭州亞運開幕式總導演、總製作人沙曉嵐看來，最能代表杭州城市氣韻的是「潮」。「潮」是錢塘江潮湧，是體育躍動，是浙江精神，更是時代脈動。導演團隊將《潮起亞細亞》定為開幕式總主題，寓意著新時代的中國正與亞洲、世界交融激盪，像浪潮一樣奔湧向前。沙曉嵐給了觀看《潮起亞細亞》的數字解鎖密碼：「2、3、4、10」。
「2」，是開幕式首創的人在空中舞，潮在屏中現的「雙人3D威亞」技術和亞運會史上首個「數實融合」點火儀式。
「3」指的是透過《國風雅韻》《錢塘潮湧》《攜手同行》三大篇章的呈現，展現國風國潮、自然之潮、科技之潮、體育之潮、時代浪潮的碰撞。
「4」為開幕式體現的四重價值。首先，是文化傳承的連續、創新和包容性；其次，用幸福生活展現中國式現代化美好圖景；在此基礎上，美美與共體現了中國和亞洲攜手同行；最後，用數實融合彰顯智能時代的中國科技創新。沙曉嵐給的最後一個解鎖密碼是「10」。
這十個亮點分別是：秋分、國風少年、古今運河全景一體、雙3D威亞、裸眼3D、地屏、金桂之江、表演全景化、越劇和音樂劇融合、核心裝置火炬塔。
中華隊23日賽程：
19:00 開幕典禮
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