習近平杭州見敘利亞總統　宣布成立戰略夥伴關係

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阿塞德上次訪問中國是在2004年，和當時的國家主席胡錦濤會面，是敘利亞國家元首自1956年和中國建立外交關係以來，首次前往訪問。
據新華社報導，習近平在會見時指出，中敘建立戰略夥伴關係，將成為兩國關係史上繼往開來的重要里程碑。中方願與敘方不斷充實兩國關係內涵，推動中敘戰略伙伴關係不斷向前發展。
習近平強調，中方願與敘方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續相互堅定支持，維護兩國和廣大發展中國家共同利益，維護國際公平正義。
習近平說，中方支持敘利亞反對外來干涉，反對單邊霸凌，維護國家獨立、主權、領土完整，支持敘利亞展開重建，加強反恐能力建設，以「敘人主導，敘人所有」原則推動政治解決敘利亞問題，改善與其他阿拉伯國家關係，在國際和地區事務中發揮更大作用。
他說，中方願與敘方加強共建「一帶一路」合作，加大對敘利亞優質農產品進口，一道落實好全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，為地區和世界和平與發展作出積極貢獻。
據中方發布的訊息，阿塞德表示，「敘方衷心祝賀中國取得的偉大成就，感謝中國政府給予敘利亞人民的寶貴支持，堅決反對任何干涉中國內政的行為，願做中國長期堅定的朋友和夥伴」。敘方願以建立敘中戰略夥伴關係為契機，加強雙邊友好合作，密切在國際和地區事務中的溝通協調。
會見後，雙方共同見證簽署共建「一帶一路」、經濟發展交流、經濟技術合作等多項雙邊合作文件。（編輯：陳鎧妤）1120922