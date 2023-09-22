蕭美琴與前美亞太助卿對談：政治藩籬無法隔離病毒

我是廣告 請繼續往下閱讀
蕭美琴強調台美關係因共享理念價值而「堅若磐石」，並在美國及台灣都獲得不分黨派的支持；此外，國際社會對台海局勢的最大公約數就是「維持現狀」，誠如蔡總統所言，台海和平不是區域問題，而是攸關全球繁榮與經濟成長不可或缺的要素；台灣致力維護區域和平穩定，樂願與國際夥伴，特別是美國一起合作，同時抱持願與對岸對話的開放態度，以確保現狀可持續嘉惠區域內人民。蕭大使也呼籲各利害相關方應共同合作，消除任何干擾和平現狀的可能。
蕭美琴進一步指出，台灣被不公平地排除在聯合國等國際組織之外，需要創新作法尋求突破政治藩籬，並舉COVID-19疫情為例，說明政治藩籬無法隔離病毒，沒有任何人應被遺漏；另感謝「七大工業國集團」（G7）外長近期發表聯合聲明支持台灣有意義參與「世界衛生組織」（WHO），並感謝美國為台灣國際參與催生「全球合作暨訓練架構」（GCTF）的創意平台，讓台灣可為國際社會作出貢獻，拓展國際空間。
Concordia成立於2011年，致力於推動具社會影響力的跨領域公私夥伴關係，在紐約聯合國社群具高知名度。該組織已連續12年於9月聯合國大會期間舉辦峰會，美國總統拜登（Joe Biden）及聯合國秘書長古特雷斯（Antόnio Guterres）等政要均曾應邀出席演講。