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蕭美琴與前美亞太助卿對談：政治藩籬無法隔離病毒

▲圖說：我國駐美國代表蕭美琴大使與美國國務院前亞太助卿、「亞洲協會政策研究中心」（Asia_Society_Policy_Institute,_ASPI）副會長羅素（Daniel_Russel）在Concordia年度峰會周邊活動進行對談。 （圖／外交部提供）
▲圖說：我國駐美國代表蕭美琴大使與美國國務院前亞太助卿、「亞洲協會政策研究中心」（Asia_Society_Policy_Institute,_ASPI）副會長羅素（Daniel_Russel）在Concordia年度峰會周邊活動進行對談。 （圖／外交部提供）

記者邱新博／台北報導

外交部今（22）日表示，蔡英文總統於9月20日應邀在紐約非營利組織Concordia年度峰會（Concordia Annual Summit）發表預錄專題演說，強調「維護台海和平與穩定符合全人類的利益」，以及「台灣的安全與國際參與攸關捍衛自由、民主及人權的普世價值」，呼籲「國際合作共同捍衛該等價值」。這是蔡總統第二度於聯合國大會總辯論期間，透過在紐約的會議向世人宣示台灣堅決捍衛自由、民主及人權的普世價值，以及走向世界的決心。

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我國駐美代表蕭美琴與美國國務院前亞太助卿、「亞洲協會政策研究中心」（Asia Society Policy Institute, ASPI）副會長羅素（Daniel Russel）在蔡總統演說後，續就「轉移中的安全：關於台灣的對話」（Shifting Security: A Conversation on Taiwan）進行對談。

蕭美琴強調台美關係因共享理念價值而「堅若磐石」，並在美國及台灣都獲得不分黨派的支持；此外，國際社會對台海局勢的最大公約數就是「維持現狀」，誠如蔡總統所言，台海和平不是區域問題，而是攸關全球繁榮與經濟成長不可或缺的要素；台灣致力維護區域和平穩定，樂願與國際夥伴，特別是美國一起合作，同時抱持願與對岸對話的開放態度，以確保現狀可持續嘉惠區域內人民。蕭大使也呼籲各利害相關方應共同合作，消除任何干擾和平現狀的可能。

蕭美琴進一步指出，台灣被不公平地排除在聯合國等國際組織之外，需要創新作法尋求突破政治藩籬，並舉COVID-19疫情為例，說明政治藩籬無法隔離病毒，沒有任何人應被遺漏；另感謝「七大工業國集團」（G7）外長近期發表聯合聲明支持台灣有意義參與「世界衛生組織」（WHO），並感謝美國為台灣國際參與催生「全球合作暨訓練架構」（GCTF）的創意平台，讓台灣可為國際社會作出貢獻，拓展國際空間。

Concordia成立於2011年，致力於推動具社會影響力的跨領域公私夥伴關係，在紐約聯合國社群具高知名度。該組織已連續12年於9月聯合國大會期間舉辦峰會，美國總統拜登（Joe Biden）及聯合國秘書長古特雷斯（Antόnio Guterres）等政要均曾應邀出席演講。

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