足球／C羅沙烏地淘金爽賺68億 決定不回歐洲踢球將在這裡退休
根據沙烏地阿拉伯媒體報導，效力沙烏地職業足球聯賽艾納斯的C羅（Cristiano Ronaldo）已經告訴球隊，他並無計畫返回歐洲踢球，將在沙烏地阿拉伯結束輝煌的球員生涯。
記者路皓惟/綜合報導
C羅是艾納斯的隊長，於2023年1月1日加入該俱樂部，此前他在英超曼聯度過了生涯最艱難的時刻，然而轉戰沙烏地的這筆合約，讓他瞬間成為足球史上年薪最高的球員，據報導，C羅簽下2年合約，年薪達2億歐元（約68.6億新台幣），合約直至2025年到期。
這位葡萄牙傳奇球星在過去20個月的33場比賽中，為艾納斯攻入29球，並送出7次助攻，當他在今年6月被問到退休計畫時，他表示，自己還想再踢2到3年，預計就是踢到這份合約期滿。而他將在退休後定居在西班牙馬德里。
「我依然能量滿滿，我依舊熱愛足球，我依然享受勝利，考慮到我的年紀，總有人說我已經玩完了，但我仍在努力證明這不是真的，我還是持續進球，而且還是能率隊奪勝。」C羅表示。
C羅在2009年至2018年間在西甲豪門皇家馬德里度過了生涯黃金期，他在438場比賽中攻入451球，成為皇馬隊史最多進球的球員，他在皇馬效力期間，一共贏得了4座歐冠冠軍、兩座西甲冠軍、兩次國王盃冠軍、兩次歐洲超級盃和3次俱樂部世界盃冠軍。