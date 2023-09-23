補班日搶機票！樂桃推「76小時限時8折促銷」 飛大阪2440元起
補班日來搶低成本航空的促銷機票，為之後出國做準備。樂桃航空推出「76小時限時８折促銷」，即日起～09月25日23:59，可預訂搭乘期間為2023年10月11日～2024年01月31日。最便宜的為大阪-台北，預訂2023年10月29日～2024年1月31日日期，促銷價單程2440元起。另外，台灣虎航則即將推出「現在9出發」週年慶生促銷活動，屆時全航線將有單程未稅99元起優惠，預計2023年9月25日10:00開賣。
記者葉盛耀/綜合報導
樂桃航空針對補班日帶來小確幸，推出「76小時限時８折促銷」，大阪-台北2023年10月11日～10月28日促銷價單程2750元起，2023年10月29日～2024年1月31日（11月2日～11月6日、11月23日～11月27日、12月23日～1月9日不適用）促銷價單程2440元起。大阪-高雄2023年10月11日～2024年1月31日（12月22日～1月8日不適用）促銷價單程2710元。
訂購方法就是選擇促銷中的「航線」和「日期」，並點選搜尋。如果適用航班的票價上顯示「SALE」標記，則表示此為促銷航班且尚有座位，就可選擇票價後進行購買。以上票價為每位乘客單程之Simple Peach Promo票價。不另收取燃油費(燃油特別附加費用)，但須另繳機場稅等費用，而行李託運和預選座位皆須另外付費。
另外，虎航迎來9週年慶，推出「現在9出發」週年慶生促銷活動全航線單程未稅99元起，「現在9出發」週年慶生促銷活動，共分成兩個波段。第一波段凡符合尊榮虎資格的虎迷，只要透過官網申請加入會員，即具有「菁英虎(tigerexpert)」資格，可參加封館活動，促銷時間為2023年9月25日10:00至23:59止，搭乘期間為2023年9月25日至2024年3月30日。
第二波段則是提供所有虎迷開搶，促銷時間為2023年9月26日10:00起至9月27日晚間23:59止，搭乘期間為2023年9月26日至2024年3月30日。上述兩波段之優惠活動需同時購買來回，優惠機票數量有限。