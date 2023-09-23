屏東惡火！「我國企業災害應變知識34分」　專家：過不了就是悲劇

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林金宏說，前幾天對國內幾十家企業授課，出了考題測試基本災害應變知識，大家自評成績為64分，實際得分則僅有34分，但課後也沒有企業來詢問該如何改善。「這就是我們現在安全管理常見的生態，得過且過。但萬一過不了，就是悲劇。」
林金宏表示，很多工廠企業只有表面重視安全，尤其現在都在推動ESG，重點都放在節能減碳的E，至於跟安全最有關的G（公司治理），消防安全著墨甚少，有些ESG報告跟消防有關的部分幾乎是看不到蹤影。僅做好E，公司真的就能永續生存嗎？
他舉美國太平洋瓦電（PG&E）為例， ESG績效良好，卻因人為疏失、管理不善，造成加州野火肆虐，火災倖存者提出高達300億美元的賠款，於2019年1月正式聲請破產。不重視消防安全，E做得再好，公司一樣倒閉。「消防安全絕對是企業永續經營必須重視的環節，政府在ESG的推動上，是否應該增加一些力道在消防安全上。」
林金宏也感嘆，公司漠視安全，因火災造成倒閉，老闆是咎由自取，但可憐的是這些火災往往伴隨著罹難者的家庭破碎，消防同仁付出生命、血淚的代價令人不捨。更讓人遺憾的是重大人命傷亡的火災發生後，多數企業工廠並不會因此倒閉，老闆一樣可以安居樂業，但罹難者家庭卻因此破碎。
林金宏說，「這些不重視安全，不願事前做好PLAN的企業工廠老闆，你晚上真的能安心睡的著覺嗎？」他也衷心期盼，「Plan before, better than pray afterward.（事前計劃勝於事後祈禱）」的願景能早日到來。
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