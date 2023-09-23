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屏東惡火！「我國企業災害應變知識34分」　專家：過不了就是悲劇

▲位在屏東科技園區的明揚國際公司，22日下午工廠發生大火、後引發爆炸，造成4名消防員殉職，102人輕重傷。（圖／翻攝畫面）
▲位在屏東科技園區的明揚國際公司，22日下午工廠發生大火、後引發爆炸，造成4名消防員殉職，102人輕重傷。（圖／翻攝畫面）

記者黃韻文／綜合報導

位在屏東科技園區的明揚國際公司，22日下午工廠發生大火、後引發爆炸，造成4名消防員殉職，102人輕重傷。從事消防工作逾30年的「消防達人」林金宏，今（23）早在粉專透露，屏東爆炸讓他一夜難眠，日前他才對國內幾十家企業授課，出考題測試基本災害應變知識，大家自評成績為64分，「實際得分僅有34分，課後也沒有企業來詢問該如何改善，這就是我們現在安全管理常見的生態，得過且過。萬一過不了，就是悲劇。」

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林金宏稍早在粉專提到，屏東爆炸事件讓他內心沈重到睡不著。看到社群很多留言在祈禱平安，讓他想起2015年在香港Fire Asia演講高雄氣爆，結尾時說：「Plan before,better than pray afterward.（事前計劃勝於事後祈禱）」他自問，這麼多年過去了，我們真的做好PLAN了嗎？

林金宏說，前幾天對國內幾十家企業授課，出了考題測試基本災害應變知識，大家自評成績為64分，實際得分則僅有34分，但課後也沒有企業來詢問該如何改善。「這就是我們現在安全管理常見的生態，得過且過。但萬一過不了，就是悲劇。」

林金宏表示，很多工廠企業只有表面重視安全，尤其現在都在推動ESG，重點都放在節能減碳的E，至於跟安全最有關的G（公司治理），消防安全著墨甚少，有些ESG報告跟消防有關的部分幾乎是看不到蹤影。僅做好E，公司真的就能永續生存嗎？

他舉美國太平洋瓦電（PG&E）為例， ESG績效良好，卻因人為疏失、管理不善，造成加州野火肆虐，火災倖存者提出高達300億美元的賠款，於2019年1月正式聲請破產。不重視消防安全，E做得再好，公司一樣倒閉。「消防安全絕對是企業永續經營必須重視的環節，政府在ESG的推動上，是否應該增加一些力道在消防安全上。」

林金宏也感嘆，公司漠視安全，因火災造成倒閉，老闆是咎由自取，但可憐的是這些火災往往伴隨著罹難者的家庭破碎，消防同仁付出生命、血淚的代價令人不捨。更讓人遺憾的是重大人命傷亡的火災發生後，多數企業工廠並不會因此倒閉，老闆一樣可以安居樂業，但罹難者家庭卻因此破碎。

林金宏說，「這些不重視安全，不願事前做好PLAN的企業工廠老闆，你晚上真的能安心睡的著覺嗎？」他也衷心期盼，「Plan before, better than pray afterward.（事前計劃勝於事後祈禱）」的願景能早日到來。


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