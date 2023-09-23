輔大醫借力元宇宙！髖關節手術精準度再提升 明年啟動人體試驗
許多民眾到了一定年紀，就會面臨髖關節問題，甚至需要透過關節置換手術來減輕疼痛。輔大醫院等開發「人工髖關節手術混合實境導航模擬訓練系統」，應用混合實境，更準確模擬、輔助人工髖關節植入物的置放方位，讓醫師在接觸患者前有充分演練，增進人工關節手術品質。
記者林志怡／台北報導
骨科主治醫師張書豪說明，為解決複雜的髖關節變形，呈現更穩定的人工髖關節手術成果，融合國際尖端的元宇宙概念，引進擴增實境及混合實境的技術，輔大醫院骨科在國科會SPARK計畫與科研創業計畫的支持下，與輔大創意設計中心、台科大及清華大學合作，共同開發訓練系統。
張書豪進一步提到，在人工髖關節置換手術中，髖臼杯置放的角度非常重要，若未置放在安全區，會增加脫臼與早期鬆動的風險，混合實境是結合擴增實境與虛擬實境的新興技術，應用此一技術，可在手術中即時回饋髖臼杯置放角度及安全區之立體範圍，於頭戴顯示器中直觀提供骨科醫師於手術中必須知道的資訊。
此外，張書豪提到，目前開發出的手術模擬訓練教學系統，已實際於輔大醫院作為手術模擬規劃，未來會推廣到各醫學院與教學醫院，預計明年啟動人體試驗，蒐集更多臨床數據，努力取得食藥署與美國FDA第二類醫材認證。