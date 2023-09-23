「攝狼」偷拍短裙妹　假裝撿東西偷拍被識破

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中市警第二局永興派出所員警於112年09月13日凌晨，接獲女子報案稱在北區進化北路上近梅川東路遭一名陌生男子偷拍，員警知悉後立即擴大偵辦，調閱事發地點附近監視器，發現一名穿著白色上衣的男子行徑怪異，意圖靠近女子背後，趁著四下無人，再假裝蹲下身撿取掉落物，實則同步以手機拍攝女子裙底風光。其詭異行徑引起女子懷疑，上前質問男子「是否在偷拍我？」男子只說一句「對不起」就心虛拔腿狂奔逃跑，女子不甘示弱立即追上去，但追逐不到50公尺，男子就消失在巷口。
員警調閱沿路民間監視器，最後鎖定犯嫌可能活動範圍，發現犯嫌疑似進入某棟出租套房，員警立馬到大樓實施查訪，眼尖發現一男子與犯嫌外觀特徵相符，連忙上前盤查，當下犯嫌看到員警大吃一驚，嚇出一身冷汗，並心虛表示「想不到這麼快被警察找到」，只好乖乖配合員警返所偵辦，陳男自稱因良心譴責已將偷拍影像刪除。
第二分局分局長周俊銘表示，民眾如果遇有人身危害，務必即時報案，以利員警立即偵處，也請大眾勇於舉發不法，警察將嚴正執法，將犯罪之人通通繩之以法；另呼籲民眾應尊重他人，不應未經他人同意攝錄或散布性影像，並應留意辨識深度偽造技術影片，切勿製作、散布不實性影像，以維護個人性隱私與人格權，讓我國朝向先進之法治社會邁進！
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110