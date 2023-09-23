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科普環島列車10/30台北發車！高雄捷運輕軌科學彩繪先公開

▲結合高雄捷運與輕軌科學彩繪，台灣科普環島列車即將於10月30日發車。（圖／國科會提供）
▲結合高雄捷運與輕軌科學彩繪，台灣科普環島列車即將於10月30日發車。（圖／國科會提供）

記者李琦瑋／高雄報導

「2023年台灣科普環島列車」即將在10月30日至11月3日展開科學環島之旅！國科會今（23）日在高雄火車站舉辦行前記者會，宣布今年科普環島列車首度與高雄捷運、輕軌合作，生動的科學主題彩繪遍布車廂內外部，將滿滿的科學知識散播到全台城鄉的每一個角落。

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國科會主委吳政忠表示，為了觸及更多南部都會區學子，今年特別結合高雄捷運與輕軌車體彩繪，內容聚焦於科普環島列車演示的6大科技主題，包括淨零排放、資訊安全、人工智慧、精準醫療、太空科技、半導體與量子，以期提升城鄉對科學知識及科技技術的了解。

▲高雄輕軌外部也妝點為親切生動的科學主題彩繪。（圖／國科會提供）
▲高雄輕軌外部也妝點為親切生動的科學主題彩繪。（圖／國科會提供）
今天行前記者會首度公開高雄捷運與輕軌車體彩繪，將捷運6節的車廂內裝，以及輕軌5節車廂的內裝與外部，妝點為親切生動的科學主題彩繪，自9月23日起至11月3日載運旅客。

國科會說，行前記者會還結合高雄觀光代言人「高雄熊」和10月觀光活動，讓民眾在遊歷高雄景點的同時，也能在沉浸式車廂彩繪中一覽豐富的科技元素，歡迎大小朋友一起用相機捕捉彩繪列車領取好禮，透過Facebook和Instagram參加抽獎活動。

此外，記者會播放「2023年台灣科普環島列車」宣傳影片，展現小學生對科學的好奇探索心，透過太空、半導體等未來科技讓年輕一代愛上學習科學，更預告今年活動精彩可期。

國科會指出，10月底登場的科普環島列車6大科技主題車廂，由台灣電力股份有限公司、台灣默克集團、財團法人聯發科技教育基金會、瑞健股份有限公司、數位發展部、財團法人友達永續基金會、國家太空中心、以及財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心等8個單位設計特色科學實驗，並培訓了12所高中177位學生，讓高中生深刻了解相關科學知識，更透過高中生的創意發想，為實驗內容增添豐富色彩，這些高中生即將在10月底帶領各縣市學童動手做實驗，認識6大科技元素，從國小啟發新一代的科學家。

國科會說，台灣科普環島列車將於10月30日首站以台北車站為起點，列車將沿著西部幹線南下至屏東縣林邊站，再沿著東部幹線自台東行駛至基隆，共計17個縣市、25個站點、250場活動，預定11月3日返回基隆車站舉行閉幕式。相關站點的科普活動時程資訊及科普實驗影片，歡迎至活動網站查詢，網站也將在10月辦理高雄捷運（紅線）與輕軌、台鐵車體彩繪拍照抽獎活動，歡迎民眾利用國慶連假一同捕捉。

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