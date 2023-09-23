科普環島列車10/30台北發車！高雄捷運輕軌科學彩繪先公開

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天行前記者會首度公開高雄捷運與輕軌車體彩繪，將捷運6節的車廂內裝，以及輕軌5節車廂的內裝與外部，妝點為親切生動的科學主題彩繪，自9月23日起至11月3日載運旅客。
國科會說，行前記者會還結合高雄觀光代言人「高雄熊」和10月觀光活動，讓民眾在遊歷高雄景點的同時，也能在沉浸式車廂彩繪中一覽豐富的科技元素，歡迎大小朋友一起用相機捕捉彩繪列車領取好禮，透過Facebook和Instagram參加抽獎活動。
此外，記者會播放「2023年台灣科普環島列車」宣傳影片，展現小學生對科學的好奇探索心，透過太空、半導體等未來科技讓年輕一代愛上學習科學，更預告今年活動精彩可期。
國科會指出，10月底登場的科普環島列車6大科技主題車廂，由台灣電力股份有限公司、台灣默克集團、財團法人聯發科技教育基金會、瑞健股份有限公司、數位發展部、財團法人友達永續基金會、國家太空中心、以及財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心等8個單位設計特色科學實驗，並培訓了12所高中177位學生，讓高中生深刻了解相關科學知識，更透過高中生的創意發想，為實驗內容增添豐富色彩，這些高中生即將在10月底帶領各縣市學童動手做實驗，認識6大科技元素，從國小啟發新一代的科學家。
國科會說，台灣科普環島列車將於10月30日首站以台北車站為起點，列車將沿著西部幹線南下至屏東縣林邊站，再沿著東部幹線自台東行駛至基隆，共計17個縣市、25個站點、250場活動，預定11月3日返回基隆車站舉行閉幕式。相關站點的科普活動時程資訊及科普實驗影片，歡迎至活動網站查詢，網站也將在10月辦理高雄捷運（紅線）與輕軌、台鐵車體彩繪拍照抽獎活動，歡迎民眾利用國慶連假一同捕捉。