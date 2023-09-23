蔡依林人潮裡爭睹熊貓直呼「好療癒」！粉絲爆笑：妳也有今天
43歲流行天后蔡依林（Jolin）在中國召開巡迴演唱會，順道品嘗各地美食、遊覽景點風光，近日到成都開唱，平常在舞台上氣勢驚人的她，難得體驗當觀光客的一天，抽空去成都熊貓基地看大熊貓，開心地像個小女孩般在微博曬出影片，直呼「太不真實了」，平時爭睹蔡依林演唱會的粉絲們，看著嬌小的Jolin擠在人潮裡拍照，彷彿看到自己朝聖演唱會的樣子，忍不住虧偶像「妳也有今天」。
記者江芷稜／綜合報導
蔡依林曬出和國寶們見面的影片，她綁著可愛的雙丸子頭，頭上、身上都戴滿了熊貓玩偶，看起來很俏麗，在工作人員陪伴下，一起擠在觀光人潮裡拍攝熊貓吃竹子、睡覺的悠閒畫面，她興奮地說：「為什麼牠們的吃播特別療癒，我們都在錄牠的吃播」，開朗地哈哈大笑了起來，形容過程「太不真實了」，非常享受觀光的樂趣。
觀光客忙著拍熊貓，似乎沒發現天后就在身邊，讓蔡依林難得享受放鬆時刻，工作室釋出她的旅遊照，宛如演唱會時忙著記錄現場的歌迷們，粉絲忍不住笑稱她像是在看自己的演唱會，「遊客Jolin體會到我們內場觀眾的感受了」、「哈哈哈，蔡依林原來妳也有今天」、「這就是蔡依林在追星的樣子」、「姊實在是太可愛了，像極了我們去看妳的演唱會」，並誇她保養得很好，私下出遊依舊像個甜美少女。