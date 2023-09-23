屏東工廠爆炸！至少74人受傷送醫　1消防員殉職、多人受困待救援

害4消防員殉職！前員工轟明揚「台灣之恥」　黑歷史曝：像在監獄

▲屏東明揚國際科技公司廠房大火，造成4名消防員殉職，前員工爆料明揚是「台灣之恥」，工作環境跟監獄一樣。（圖／翻攝自Google地圖）
▲屏東明揚國際科技公司廠房大火，造成4名消防員殉職，前員工爆料明揚是「台灣之恥」，工作環境跟監獄一樣。（圖／翻攝自Google地圖）

記者黃韻文／綜合報導

屏東明揚國際科技公司工廠22日大火，後引發爆炸，至今造成4名消防員殉職、7名消防員受傷（1插管、1斷肢、5燒燙傷），3員工罹難、超過百人就醫。明揚公廠黑歷史隨即被挖出，前員工怒控本薪只有2萬1150元，做得跟狗一樣，「還有監視器監視你，搞得像在監獄一樣」，還有人狠批產品是台灣之光，但工作環境是台灣之恥

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位在屏東科技產業園區內的明揚國際科技公司，是高爾夫球製造工廠。批踢踢鄉民發文怒罵：「危險品倉庫的消防稽查報告在哪、工廠倉庫的公安報告在哪、消防員的新裝備採購報告在哪、現場決策讓人衝進去的指揮紀錄在哪？最起碼以上四個應該公佈出來，送那些罪犯，去他們該去的地方。」文中並提到，「我們幫不了這些勇敢的消防員，但至少可以讓那些害他們身亡的犯罪者，全員陪葬。」

▲屏東產業園區22日晚間發生工廠火警，今（23）日上午警消在現場持續救災。（圖／記者黃禹馨攝，2023.09.23）
▲明揚國際科技公司22日晚間發生工廠火警，今（23）日上午警消在現場持續救災。（圖／記者黃禹馨攝，2023.09.23）
明揚工廠黑歷史立刻被挖出，Google評論顯示為1星，自5年前就不斷有前員工爆料是血汗工廠，「強迫加班，本薪只有21150元，給你一點點錢要你做得跟狗一樣，還有監視器監視你，一點人性都沒有，搞得像在監獄一樣。」

也有人踢爆若是不配合超時加班，就沒機會升正職，機台操作也常發生切到手事件。還有其他前員工抱怨「逼迫新人加班12小時，辛苦到我手都需要開刀做手腕治療，還不讓我成為正職。」5年來、至少超過5名前員工打1星吐苦水。

2011年就曾有員工指控明揚違反勞基法，嚴重超時工作，且內部環境危害身體健康，公司每年發生「100件以上」工安事故。動部今（23）日證實明揚國際有員工工作超時與職災不良紀錄。行政院長陳建仁表示，勞動部與經濟部將對明揚國際進行調查。

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