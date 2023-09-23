「金曲樂團」無限融合團員感染蜂窩性組織炎！半年多次手術救右腿

屢獲金曲、金音獎項的「爵士音樂天團」TFP無限融合樂團由呂聖斐擔任鍵盤手、薩克斯風手董舜文、貝斯手陳右泯、鼓手陳玟瑋組成，成團邁入第15年，他們將於10月1日在Zepp New Taipei舉辦「REBOOT再啟動」音樂會，周華健還特別拍攝影片，幫忙宣傳並祝福演出順利。其中董舜文在疫情期間，因右腿感染蜂窩性組織炎曾被醫院判定需要截肢，有將近半年的時間都住進醫院，在多次手術後終於免於截肢康復，也讓董舜文宛如重生。 我是廣告 請繼續往下閱讀 「TFP無限融合樂團」舉辦「REBOOT再啟動」音樂會，緣於對三年疫情猶如對世界按下了暫停鍵，卻也給予了地球和萬物休養生息的機會，樂團也藉由這段時間沉澱轉化成為音樂能量精彩重啟，除了帶來多首經典樂曲外，更將搶先發表三首新歌，讓歌迷一飽耳福。音樂會上也邀請世界級音樂矚目新秀，包含曾在《亞洲達人秀》、《艾倫狄珍妮秀》登場的台灣之光，年僅16歲的天才少年－馮羿；13歲就榮獲2021國際女力鼓手大賽冠軍的唐于喬等多位新生代音樂人合作，「TFP無限融合樂團」笑說，成團時最年輕的馮羿與唐于喬兩位音樂天才都才剛出生，真的是一場跨世代的交流，也分享「音樂無國界，也無年齡之分，在音樂裡我們都永遠保持活力。」▲▼TFP無限融合樂團《REBOOT再啟動》音樂會10月1日在Zepp New Taipei登場。（圖／威幅音樂提供） 此外，「TFP無限融合樂團」在Zepp New Taipei舉辦「REBOOT再啟動」音樂會，樂壇天王周華健也特別以影片分享宣傳好消息並預祝演出順利，樂團老師們為音樂會摩拳擦掌精心準備，期待給樂迷最難忘的一夜。金曲樂團宇宙人的5件事 全是建中高材生、團名和奧運選手有關狼人樂團隔5年來台開唱！高喊「台北多蝦」 2000名樂迷嗨翻了影音／唱紅《鬼滅之刃》主題曲！狼人樂團MAN WITH A MISSION來台Kodaline 柯達線樂團再度登台開唱 指定去全世界最好吃台北麵店