屏東明揚工廠爆炸！4消防員殞命 同行揭最恐怖火場：釀殉職主因
屏東科技園區明揚國際公司22日晚間發生爆炸起火，釀成嚴重傷亡，包括4位消防員殉職，屏東縣消防局長一開始稱是消防員射水後立刻發生爆炸，事後又改口稱沒有射水就發生爆炸，而同樣身為消防員的YouTuber「消防Chiu桑」，分析了火場中最危險的4種情況，尤其「爆燃」或「爆轟」往往就是消防員殉職的主因之一。
記者鍾怡婷/綜合報導
YouTuber「消防Chiu桑」身為消防員，曾分析《火神的眼淚》中最危險的火場4狀況，他提到火災中的燃燒4要素包括可燃物、氧氣、熱能（溫度）以及連鎖反應，只要缺少其中一項都無法燃燒。
當火災在密閉空間悶燒時，雖然火勢看起裡逐漸熄滅，但這時因為室內還是高溫，所以裡面的物質會被分解成可燃物，若是在這時將門打開，外面的空氣瞬間跑進去火場內，氧氣接觸到可燃物，產生大量的火跟煙往外燒，會使燃燒更劇烈，在開門時還會有火往外噴出的現象就是「複燃」，很多人會把複燃誤認為是閃燃，實際上不是。
「滾燃」則是室內煙霧上升到天花板後會水平擴散，當天花板的煙層溫度夠高，室內的物品會起火燃燒，濃煙上竄如翅膀展開，又稱做天使之舞，是閃燃的前兆，若不做適當的降溫處理，就會發生閃燃；閃燃就是天花板的煙層下降到地面，當達到一定的溫度後，即便沒有火，室內所有物品都會同時起火燃燒。
而閃燃和複燃最大的不同是，復燃是一種衝擊波，閃燃則是瞬間成為火海。最危險的還是會產生強烈衝擊波的「爆燃」或「爆轟」，當放熱反應快速的從燃燒的源頭擴散，像是射水破窗後，外界氧氣往火場推進，與室內可燃物接觸，就會發生爆炸狀況。爆炸速度是爆轟大於音速大於爆燃，也是造成消防員殉職的主因之一。