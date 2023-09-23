林佳儀控前夫砸千萬投資女人！騙房還債賠光植物人弟醫藥費
48歲林佳儀當年以歌手身分出道，之後嫁給家族經營服飾業的小開陳建亨、育有2女，但婚姻維持16年，在2021年宣布離婚。她近日上節目談及這段情，揭離婚關鍵是前夫太自私，為了還債，想辦法拐騙林媽媽的房產，原本是以公司名義向岳母購買，同時能填補他的債務，林媽媽每月也有固定的錢入帳，結果房子被拿去貸款2000萬元，搞到最後還被法拍，而且林佳儀還發現他砸千萬投資請來的女會計師，想把錢要回，前夫竟回「人家現在也很難過」，最後讓林媽媽要照顧林佳儀植物人弟弟的錢都賠盡了。
記者蔡依庭／綜合報導
林佳儀當年嫁給前夫，之後開設服裝公司，最風光時期每間店的年營業額一度破億元，更接手周杰倫結婚時的禮服成衣品牌代理權。直到她的公公胰臟癌病逝，「我公公把所有錢都留給兒子，他開始想上市上櫃，被朋友說服去上海拓店，上海每月開銷大，他說這是先投資，3年後一定賺回來。」
林佳儀當初創業時的房子貸款是夫妻共同持有，但之後前夫嗆她不要管他家的錢。前夫生意開始一蹶不振、開始負債，連帶的擔保人是她，最瞎的是前夫找了會計師一起瞞天過海，債務愈滾愈大，「我查帳才發現，他投資千萬在會計師身上，會計師還是個女生。」
最讓她切心的是，前夫拐騙她媽媽的房子，「我們家有1個植物人弟弟，我媽到後來必須賣房子照顧，前夫就說可以用公司名義買我媽的房子節稅，這樣公司還可每月撥錢給我媽，我媽本來以為只是拿房子借個幾百萬元，結果他去借了2000萬元。」林媽媽的房子最後變成公司資產，還被拿去做二胎、三胎貸款，搞得後來房子被法拍，「我媽也拿不到錢，用到我弟的生活費，影響到我弟生活，我心寒發現他眼裡只有他自己，而且他也沒有任何道歉跟悔意。」