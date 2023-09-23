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王心凌攻蛋開唱！「前男友們」齊送大禮祝福　張棟樑許下承諾

▲王心凌於今（23）日晚在台北小巨蛋開唱，曾與她在戲劇中有過合作的「前男友們」也都送上卡片、花籃致意。（圖／天晴娛樂提供）
▲王心凌於今（23）日晚在台北小巨蛋開唱，曾與她在戲劇中有過合作的「前男友們」也都送上卡片、花籃致意。（圖／天晴娛樂提供）

記者吳雨婕／台北報導

王心凌今（23）日在台北小巨蛋舉行「王心凌SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」，在演藝圈有著好人緣的她，許多名人、藝人好友都紛紛送上花籃致意，包含張惠妹（阿妹）、羅志祥、許茹芸、楊丞琳；霍建華、林心如夫妻；周渝民、喻虹淵夫妻；陳怡蓉、薛博仁夫妻等，以及曾與王心凌合作拍攝過戲劇作品的「前男友們」汪東城、張棟樑、賀軍翔，也都獻上卡片與花籃祝福演唱會順利。

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曾與王心凌演出《美樂加油》的賀軍翔在卡片上寫道：「〈SUGAR HIGH〉，GOOD SHOW。」汪東城曾與王心凌合作拍攝《桃花小妹》，因此開心的在卡片上表示：「Sugar暴風席捲小巨蛋！桃花妹妹High翻全宇宙。」至於與王心凌一起主演《微笑PASTA》的張棟樑，則是在卡片上承諾：「SUGAR HIGH，HIGH爆全場！下次一定要在，現在一起HIGH，Sugar。」

▲賀軍翔、汪東城、張棟樑、吳克群、楊丞琳、徐若瑄等人都送上卡片與花籃，祝福王心凌演唱會成功。（圖／記者吳雨婕攝）
▲▼汪東城（下圖）、張棟樑送上卡片與花籃，祝福王心凌演唱會成功。（圖／記者吳雨婕攝）
▲賀軍翔、汪東城、張棟樑、吳克群、楊丞琳、徐若瑄等人都送上卡片與花籃，祝福王心凌演唱會成功。（圖／記者吳雨婕攝）
 
日前對於媒體提問以播歌閃避的吳克群，則是在卡片上對王心凌施以甜蜜砲彈攻擊，「甜是因為越來越溫暖的內心，唱給這個世界更多甜美吧，甜心隊長，只有妳能讓這世界sugar high。」楊丞琳則是鼓勵王心凌：「用妳最甜的嗓音，爆擊所有觀眾吧！Good show！！！」

此外，《NOWnews今日新聞》記者在下午5點多抵達台北小巨蛋時，見到約50位粉絲後援會成員提早進入小巨蛋場內排應援內容，其中一名戴著紅色紙質製作的兔頭，當了王心凌歌迷高達15年的資深男粉接受訪問，他提到這顆兔頭其實2年前就戴過了，他還是在今天這個重要的日子把這顆兔頭帶來應援，該粉絲提到今天最想聽到王心凌的歌曲〈大眠〉。

▲賀軍翔、汪東城、張棟樑、吳克群、楊丞琳、徐若瑄等人都送上卡片與花籃，祝福王心凌演唱會成功。（圖／記者吳雨婕攝）
▲戴著兔頭的男歌迷，是追王心凌長達15年的粉絲。（圖／記者吳雨婕攝）

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