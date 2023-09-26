上班不苦NOW／近3成民眾工時逾10小時　過勞這樣測、自救看這邊

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每週加班天數，以1至2天佔24.07%較多、3至4天的有22.22%、5天有9.26%、超過5天的佔7.41%，形同天天加班。
加班的主要原因最多是趕貨或業務上需求（臨時性或因工作特性須非上班時段處理）佔29.21%，其次是工作或會議太多26.97%、服務單位的「文化」14.04%，為了考績、升遷或績效獎金佔9.55%、主管要求加班佔8.99%，也有人是想賺加班費（佔6.18%）、喜歡工作，全心投入（自願加班）佔5.06%。
1111人力銀行公關經理曾仲葳接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，調查結果跟1111人力銀行過往調查差不多，上班族每天平均工時落在8.8小時，63.6%上班族每月都必須加班，整體平均加班時數為15.7小時；自評工時過長的3大產業，主要為「傳產製造」、「民生服務」、「資訊科技」。
曾仲葳說，根據勞動部發布的國際勞動統計報告也指出，台灣平均年總工時位居全球第4高，比日韓還嚴重，且每4位上班族當中就有1位的工作狀態是處於非常倦怠，部分原因是來自於整體低薪環境無改善，需要靠加班費，換取更高的工資收入；另外，還要小心「隱形工時」的問題，主管下班傳line交辦工作成常態，疫後許多公司對於員工在家也能工作，習以為常，導致勞工上下班界線不明確，甚至會濫用責任制、不給加班費，呼籲上班族要捍衛自己的權益。
另外，曾仲葳提到，依據《勞基法》規定，勞工正常工作時間，每日不得超過8小時，每週不得超過40小時，以正常工時制度（不適用變形工時）為前提者，每天加班不得逾4小時、每月加班不得逾46小時，超過時間，即使有給加班費，雇主仍有違法可能。
曾仲葳建議，上班族除了可自我檢視工時之外，也能透過勞動部的過勞量表，自我檢測，若是工作造成的過勞，感到心力交瘁、挫折無力等，建議可先向主管反映，調整工作量或工作內容，再向人資單位反映，若都沒辦法改善，只能另謀他職，再不濟就是保留打卡、line訊息等證據，檢舉超時違規的雇主。
過勞症狀
依據勞動部「過勞自我預防手冊」顯示，過勞症狀包括，經常感到感到疲倦，健忘；突然覺得有衰老感；肩部和頸部強直發麻；因為疲勞和苦悶失眠；為小事煩躁和生氣；經常頭痛和胸悶；高血壓、糖尿病病史，心電圖不正常；體重突然變化大；最近幾年運動也不流汗；自我感覺身體良好而不看病；人際關係突然變壞；最近常工作失誤或者發生不和。
過勞職業病
勞動部表示，「過勞」是職業促發腦血管及心臟疾病之俗稱，法令上並無「過勞」一詞，而醫學上認為「職業上的工作負荷」是造成腦心血管疾病促發或明顯惡化的原因時，則可認定為職業病。工時雖是重要因素，但不是唯一因素，尚須同時考量工作負荷有關之工作型態及精神負荷之「質性」因素。
在法令上過勞認定的基本要件
過勞的認定需有「工作負荷過重」事實，可藉由下列要件進行綜合判斷：
1、異常事件：評估發病當時至發病前一天的期間，是否持續工作或遭遇到天災或重大人為事故等嚴重之異常事件，其又可分為精神負荷事件、身體負荷事件及工作環境變化事件。
2、短期工作過重：評估發病前（包含發病日）約1週內，勞工是否從事特別過重的工作，該過重的工作係指與日常工作相比。
3、長期工作過重：評估發病前（不包含發病日）1個月至6個月內，是否因長時間勞動及工作負荷造成明顯疲勞的累積。
過勞如何自救
勞動部建議，當懷疑腦心血管疾病是因工作所促發（俗稱過勞），可向財團法人職業災害預防及重建中心諮詢，專線為02-85229366分機865（職業傷病服務處）；勞動部也整理職業傷病診治專責醫院名單，有提供過勞門診服務；當勞工經醫師診斷所罹患的疾病與工作相關時，可檢附診斷證明正本及勞保傷病給付申請書等文件，以郵寄或親自至勞保局申請傷病給付。
勞動部指出，依《職業安全衛生法》規定雇主對於輪班、夜間工作、長時間工作等異常工作負荷促發疾病之預防，應妥為規劃及採取必要之安全衛生措施；若勞工經醫師評估不適合長期加班或輪值夜班等情形，可持醫師建議報告書，向雇主主張權益。若發現雇主未依法採取預防過勞措施，可依檢具相關事證，向所轄勞動檢查機構申訴。