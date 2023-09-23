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人人都能用AI！台科大學生打造AI整合服務系統　獲百萬創業獎金

▲台科大傑出校友聯誼會舉辦第2屆「台科青創明日之星選拔」，AI整合服務系統獲優勝，抱走百萬創業基金。（圖／台科大提供）
▲台科大傑出校友聯誼會舉辦第2屆「台科青創明日之星選拔」，AI整合服務系統獲優勝，抱走百萬創業基金。（圖／台科大提供）

記者李琦瑋／台北報導

台科大傑出校友聯誼會攜手創新育成中心舉辦第2屆「台科青創明日之星選拔」，吸引31組團隊、共106人報名參賽，最後由智慧製造科技研究所博士生盧業興與碩士生林鎧任打造的AI伺服器混合雲與整合服務系統獲得優勝，昨（22）日一舉抱回百萬創業基金。

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百萬優選團隊「Ai智繪双子星」打造一種混合AI繪圖、運算與模型訓練、顧問服務於一體的新產品，只要使用顧問專家預載的AI環境設定伺服器，就能透過他們自主研發的AI混和雲服務功能進行維護、更新以及顧問等各項服務，希望可以消弭只有資訊專家才可以使用AI的屏障，讓一般企業主或民眾都可以享受AI科技帶來的益處。

盧業興舉例，若電商平台訂閱服務方案，就可以在自己的電腦中使用AI系統，將商品照片透過AI繪圖讓服裝穿在虛擬模特兒身上進行展示，甚至可以指定模特兒要在巴黎或是東京進行拍攝，大大降低電商平台在拍攝商品照片時所花費的時間成本與空間的限制。

他說，這只是眾多應用的其中之一，只要透過平台就可以訂閱更多的AI解決方案。

對於能夠參加「台科青創明日之星選拔」並幸運獲得百萬創業基金，盧業興分享， 「創業這條路非常辛苦，不要因為一兩次的失敗而放棄，只要方向是對的，多方面的嘗試和修改，成功就會來臨！」他也建議對創業有興趣的學弟妹可以在平常的報告或作業中將作品與創業作連結，發揮最大效益，避免產學落差。

台科大副校長周子銓感謝傑出校友聯誼會及各產業傑出領袖的鼎力相助，讓「台科青創明日之星」更好地將學校的研發技術與學生創意結合，培養學生的創新思維和實務解決能力。

鈊象電子公司董事長、台科大傑出校友聯誼會會長李柯柱指出，透過學長姊經驗傳承與台科大完善的創業輔導機制，可以消弭學界與產業實務之間的落差，培養學弟妹積極勇敢的創業精神，幫助校園技術轉為商業實踐；也期望可以藉此促進校友與學弟妹之間的提攜連結，共同培育出下一代成功的青年創業家。

台科大指出，本屆「台科青創明日之星選拔」首次開放台科大學生跨校組隊，結合豐沛、跨領域的產業資源，並有36位業師及師長投入輔導，其中傑出校友即佔20位，讓青年學子能夠吸收前人的基礎和經驗，完善自己的創業計畫、提高競爭力，並進一步實現市場商業化，成為未來的創業領袖。

台科大說，此次除頒發給優勝隊伍百萬創業基金外，傑出校友聯誼會也提供總計近30萬的創業獎勵金給入圍複選及決選的11組團隊，盼培育更多具有創新思維和實踐能力的青年創業家。

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