王心凌攻蛋2天吸金5500萬！曬美胸辣跳椅子舞 俏皮嗆粉絲沒吃飽
「王心凌SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」首場於今（23）日在台北小巨蛋登場，一共兩場的演唱會共吸2.2萬粉絲朝聖，首場有許多遠道而來的歌迷，包含從澳洲、星馬、舊金山來的粉絲，手拿寫著「凌」的燈牌應援。此次攻蛋開唱兩天，王心凌總共吸金5500萬，一登台她身穿粉紅色服裝，露出美胸與傲人的馬甲線，唱到歌曲〈Baby Boy〉還首次表演性感椅子舞，讓全場歌迷爆發出尖叫。一口氣唱完9首歌後，王心凌才與歌迷打招呼，沒想到一開始歌迷的尖叫太小聲，讓她幽默嗆粉絲：「今天沒有吃飽就來嗎？」
記者吳雨婕／台北報導
演唱會開場，由王心凌親自設計的「SUGAR MONSTER」，也就是兒子「王大龍」活潑現身，邀全場1.1萬粉絲進入屬於王心凌的全糖宇宙中，接著王心凌穿著「全糖粉紅甜心裝」登場，露出傲人小蠻腰與酥胸，以歌曲〈BITE BACK〉、〈Baby boy〉、〈Woosa Woosa〉與〈Honey〉為演唱會揭開序幕。唱完〈BITE BACK〉，王心凌則是脫下外面的外套，露出纖細手臂，宛如可愛的粉紅芭比。
在〈Baby boy〉間奏時，王心凌首度表演火辣椅子舞，她甩動長髮展現狂野性感舞姿，不忘對歌迷說：「台北小巨蛋，讓我聽到你們的聲音！」讓全場歌迷情緒沸騰尖叫連連。快歌結束後，王心凌換上「烈焰搖滾裝」，接著一連飆唱〈黃昏曉〉、〈日落前七分鐘〉等曲，一連唱完9首歌曲，王心凌才向歌迷打招呼，「哈囉，台北小巨蛋你們好嗎？我是因為帶監聽（耳機）不夠大聲，還是（你們）今天沒有吃飽來是不是？你們好嗎！」歌迷則是以尖叫聲回應王心凌的問話。
王心凌提到：「2021年我在這裡台北小巨蛋，2022年我在高雄巨蛋，2023年的今天我帶著新的巡演、專輯再次來到台北小巨蛋，過去這一年我做了很多事，去《乘風破浪》得冠軍了，拿了金牌，也交到很多朋友，拍了很多廣告，唱了很多歌，讓大家看手機、坐在公車站、捷運站，你們都能無時無刻想到我。」她也感性的說：「今年是我出道滿20周年，不管你們跟我的關係，是10年、20年還是1年，只要我們相遇，就能一直陪伴彼此沒有期限好嗎？」