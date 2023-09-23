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杭州亞運／中華隊27日跟中國練習賽　林安可中心棒次、鄭宗哲開路

▲效力海盜隊2A台灣旅美好手鄭宗哲，再披上中華隊戰袍出征杭州亞運，將擔任開路先鋒。（圖／葉政勳攝）
▲效力海盜隊2A台灣旅美好手鄭宗哲，再披上中華隊戰袍出征杭州亞運，將擔任開路先鋒。（圖／葉政勳攝）

記者路皓惟/臺北報導

杭州亞運棒球項目將於10月1日開打，中華成棒隊預計於25日搭乘下午4點25分班機前往杭州，中華隊提前一週到當地備戰，預計於9月27日與地主中國隊進行一場練習賽，這場比賽主要也是觀察打者的狀況，決定先發打序，目前總教練吳思賢的初步規劃是由林安可扛中心棒次、鄭宗哲擔任開路先鋒。

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旅外球員鄭宗哲、陳柏毓、劉致榮、林昱珉、潘文輝和李灝宇等本週三向中華隊報到，至於中職樂天桃猿林子偉、林立，以及富邦悍將申皓瑋、戴培峰預計24日報到。

中華隊預計於25日下午4點25分搭乘長榮BR758班機出發杭州，於26日在蕭山瓜瀝棒球場練球，隔日在同場地與中國打練習賽，接著28日至30日將在主、副球場練習，迎接10月1日正式比賽。

目前球隊陣容安排已經有初步規劃，不過在先發打序上還需要視狀況決定，吳思賢表示，現在比較確定的是林安可打中心棒次，鄭宗哲擔任開路先鋒。

27日與中國隊進行練習賽，除了協助選手調整，也是要透過實戰觀察球員真實狀況，吳總表示，由於比賽機會比較少，或多或少會比較擔心，但這一場比賽可以再看球員的狀況，排狀況好的上。

▲統一獅-林安可進職棒後，首度披上中華隊戰袍，將扛下中華隊中心棒次。（圖／統一獅提供）
▲統一獅-林安可進職棒後，首度披上中華隊戰袍，將扛下中華隊中心棒次。（圖／統一獅提供）

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