杭州亞運／中華隊27日跟中國練習賽 林安可中心棒次、鄭宗哲開路
杭州亞運棒球項目將於10月1日開打，中華成棒隊預計於25日搭乘下午4點25分班機前往杭州，中華隊提前一週到當地備戰，預計於9月27日與地主中國隊進行一場練習賽，這場比賽主要也是觀察打者的狀況，決定先發打序，目前總教練吳思賢的初步規劃是由林安可扛中心棒次、鄭宗哲擔任開路先鋒。
記者路皓惟/臺北報導
旅外球員鄭宗哲、陳柏毓、劉致榮、林昱珉、潘文輝和李灝宇等本週三向中華隊報到，至於中職樂天桃猿林子偉、林立，以及富邦悍將申皓瑋、戴培峰預計24日報到。
中華隊預計於25日下午4點25分搭乘長榮BR758班機出發杭州，於26日在蕭山瓜瀝棒球場練球，隔日在同場地與中國打練習賽，接著28日至30日將在主、副球場練習，迎接10月1日正式比賽。
目前球隊陣容安排已經有初步規劃，不過在先發打序上還需要視狀況決定，吳思賢表示，現在比較確定的是林安可打中心棒次，鄭宗哲擔任開路先鋒。
27日與中國隊進行練習賽，除了協助選手調整，也是要透過實戰觀察球員真實狀況，吳總表示，由於比賽機會比較少，或多或少會比較擔心，但這一場比賽可以再看球員的狀況，排狀況好的上。