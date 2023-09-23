杭州亞運／中華隊進場獲得全場掌聲！連中國主席習近平都鼓掌
2022年杭州亞洲運動會2022年第十九屆亞洲運動會（Hangzhou 2022 Asian Games）開幕式今（23）日晚間在杭州奧體中心體育場舉行，中華隊排在T字母開頭，被安排在第36順位進場，中華隊進場時，現場掀起巨大的歡呼聲，轉播鏡頭也刻意帶到中國國家主席習近平，他也面對微笑，輕輕的鼓鼓掌。
記者吳政紘/綜合報導
身為這次主辦國，中國可說是「舉全國之力」舉辦杭州亞運，亞運會開幕式總導演沙曉嵐在接受中國央視訪問時透露：「這次亞運會開幕式打破了以往大型活動既定的「煙花表演」模式，秉承綠色辦賽理念，全程無碳，不燃放煙花。充分運用高科技手段，將情感體驗做到最大化，以情動人，以美動人，以人動人，彰顯新時代中國的文化自信。」
這次的典禮將於錢塘江畔的「大蓮花」杭州奥體中心體育場進行，這座場館可容納超過8萬人，中華台北代表團這次被安排在第36順位進場，由「台灣蝶王」王冠閎及跆拳道「國民女友」羅嘉翎共同擔任掌旗官。
這屆亞運會，在交通基礎設施、體育場館、住宿和其他設施上的支出超過 2000 億元人民幣（約為 300 億美元、9892億台幣），但亞運官方尚未透露亞運會的支出。