亞運開幕式／6位中國傳奇名將點燃火炬　杭州亞運開幕式圓滿落幕

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整個活動在7點50分左右開始，由盛大的迎賓表演《水潤秋輝》揭開序幕，20點09分運動員入場開始，第一個入場的國家代表隊是阿富汗，接續是巴林、孟加拉國、不丹、柬埔寨、朝鮮、香港、印度、印尼、伊朗、伊拉克、日本、約旦、哈薩克、韓國、科威特、吉爾吉斯、寮國、黎巴嫩、澳門、馬來西亞、馬爾地夫、蒙古、緬甸、尼泊爾、阿曼、巴基斯坦、巴勒斯坦、菲律賓、卡達、沙烏地阿拉伯、新加坡、斯里蘭卡、敘利亞、中華民國、塔吉克、泰國、土庫曼、阿拉伯聯合大公國、烏茲別克、葉門、中國。
中華代表團這次穿著深藍色簡約的團服出場，現場觀眾報以熱烈歡呼，我代表團成員也揮手致意。出場時司儀用「中華台北」稱呼。主辦國中國最後登場，著藍衣白褲。
習近平最後致詞，他說道：「我宣布杭州第19屆亞洲運動會開幕。」之後亞奧會理事會的會旗也由多位中國傳奇運動員抬入場，包括：田徑運動員、教練員孫海平，女排運動員、中國女排“三連冠”主力隊員、中國排球協會副主席張蓉芳，射擊奧運冠軍、中國奧運史上首枚金牌獲得者許海峰，中國首枚冬奧會獎牌獲得者、先後奪得23項世界冠軍的速滑運動員葉喬波，中國第一位連續兩屆奧運會獲得跳馬項目金牌的體操奧運冠軍樓雲，跳水奧運冠軍、國際泳聯世錦賽五連冠獲得者郭晶晶，中國首位男子擊劍奧運冠軍、擊劍運動員仲滿以及游泳奧運冠軍、本屆亞運會申辦大使、2004年雅典奧運會女子100米蛙泳冠軍羅雪娟，象徵本次運動會的活動也將熱鬧展開。
隨後，升亞奧理事會會旗、奏亞奧理事會會歌。中國羽毛球運動員鄭思維、乒乓球運動員孫穎莎將代表全體運動員宣誓。中國田徑裁判楊中民、射擊裁判高佳琦代表全體裁判員宣誓。
本屆開幕式文藝表演十分精采，分為《國風雅韻》、《錢塘潮湧》、《攜手同行》篇章，象徵新時代中國與亞洲、與世界的文化交融。表現結束後，會場點燃杭州第19屆亞運會主火炬，6位火炬手來頭不小，分別是：2012倫敦奧運200及400米個人混合泳金牌得主葉詩文，桌球男單世界排名第一的樊振東，首位在冬季奧運女子自由式滑雪空中技巧賽摘金的徐夢桃，2016、2020兩屆奧運先後在男子舉重69公斤及73公斤級別奪金的石智勇，以及13次贏得世界冠軍的羽球名將、中國奧委會副主席李玲蔚，2020東京奧運男子個人混合式金牌得主汪順。