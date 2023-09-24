八仙塵爆8年後「豪哥結婚了」！當年救治醫師當伴郎：一輩子兄弟
8年前八仙塵爆第一個從加護病房轉到普通病房的江天豪，當年受到醫師王樹偉的細心照顧下逐漸康復，如今「豪哥」不僅活出精彩的人生，兩人更是發展出緊密的兄弟情誼！近日，王樹偉以伴郎之姿出席江天豪的婚禮，在臉書分享心境，霸氣向江天豪說「我們是兄弟，以後一直都會是」，讓不少人看了非常感動。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧當年八仙塵爆事發當時，燒傷病患江天豪全身燒傷30%面積，兩隻小腿跟右手臂比較嚴重，但並未傷及臉部，當時江天豪是受到在醫師王樹偉的照顧下，成為八仙塵爆第一個從加護病房轉到普通病房的病患，當年王樹偉因為無眠無日照顧燒傷患者，還因此感冒發燒，只為了希望能夠讓江天豪早日出院，參加同行好兄弟但卻重傷不治的陳天順告別式。
如今8年過去，江天豪「豪哥」活出自己一片天，王樹偉23日晚間發文表示「距離2015年的八仙塵爆轉眼8年就過去了，豪哥已經精彩活著人生，到墾丁創業過著自己喜歡的日子，更在這天迎娶美嬌娘，表示新娘原本跟江天豪只是熟識，在住院期間特別來探病，從此發展出一段良緣。」
王樹偉說，當年在台北慈濟醫院內，江天豪剛從加護病房轉到普通病房，雙腳和右手大面積植皮非常順利，但是醫療團隊卻不敢告訴他，同行的好兄弟陳天順因塵爆離開人世。後來由王樹偉告知消息，江天豪當時嚎啕大哭，王樹偉也抱著他的頭，答應會把他治療好，跟著一起哭，但同時也告訴江天豪「你失去了一個兄弟，多了我這個大哥」。
「我信守我的承諾，我們是兄弟，以後一直都會是」王樹偉說「因禍得福，人生事真的是很難說！人生第12次的伴郎就獻給你了，恭喜江先生、江太太」超感人的故事療癒不少網友。