杭州亞運／電競《英雄聯盟》奪牌希望高！中華隊Keyman會是「他」

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而本次中華隊小組賽抽到C組，與阿拉伯聯合大公國、馬爾地夫爭取分組第一，晉級隊伍將在8強對上馬來西亞，整體而言，中華隊籤運相當不錯，不僅小組賽避開韓國，8強也免於和中國對交戰，打入4強甚至是中韓會先碰頭，奪牌希望相當濃厚。
🟡杭州亞運《英雄聯盟》中華隊Keyman
魚丸說明，13.12的《英雄聯盟》在本季已是有點遙遠的版本，以各賽區職業賽的狀況來看，13.12最重要的莫過於「中野連動」，如果中野能在前期打出優勢，配合後續跑線，整體營運上會舒服很多。針對中華隊本屆關鍵人物，魚丸表示，「原本想給Karsa，但畢竟Karsa本季在中國都沒有出賽，而FoFo今年在LPL繳出高檔表現，他能否避免前期自身偏發育的習慣，在前期配合Karsa跑起來，將決定中華隊的油營運方向。」
🟡杭州亞運《英雄聯盟》關鍵角色
魚丸指出，《英雄聯盟》13.12很多玩家都會戲稱為「電刀版本」，中路最強的角色大致是妮可、勒布朗、崔絲塔娜、阿祈爾、杰西、安妮等，以FoFo的角色池來說，除了安妮比較少玩，基本上無須過度擔憂。打野部分，13.12還是以輔助型為主流，包括史瓦妮、茂凱或菲艾等，雖然Karsa在選手生涯前期屬於進攻型打野，但到中國後也有將輔助型打野練起來，唯一要擔心的仍是自身狀況，「畢竟一段時間沒打正式比賽，一些臨場決策可能會有所影響。」
上路部分，魚丸提及，13.12不外乎是雷尼克頓、卡桑帝、賈克斯等，偶爾搭配陣容選擇藍寶、吶兒，以現階段選手狀況來看，魚丸認為中華隊本屆上路推測會全部讓Rest上陣，除非單場比賽很有目的性要朝下路投放資源，才可能讓Hanabi上來扛。
下路和輔助方面，魚丸指出，若單就角色來看，下路的凱莎、剎雅、亞菲利歐等Doggo都還算擅長，「開戰型輔助」也是SwordArt的招牌，因此角色上的向性不會不符合2人，但仍要回歸賽場上對線的決策，在13.12下路雙方偏向互相發育的情況下，面對實力較弱的隊伍沒什麼問題，但遭遇中韓時，若對線就出現明顯劣勢，可能很難挽回局勢。
🟡杭州亞運《英雄聯盟》比賽時間
《英雄聯盟》項目將在週一（9月25日）開打， 中華隊所處的C組則會在週二（9月26日）上陣，後續週三（9月27日）為八強賽、週四（9月28日）四強賽，週五（9月29日）為冠軍賽。