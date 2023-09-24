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杭州亞運／電競《英雄聯盟》奪牌希望高！中華隊Keyman會是「他」

▲2022杭州亞運，本屆首次成為正式項目的「電競」也被視為中華隊奪牌熱門，《LOL英雄聯盟》在抽籤分組後，後勢更是一片看好。（圖／翻攝YT）
▲2022杭州亞運，本屆首次成為正式項目的「電競」也被視為中華隊奪牌熱門，《LOL英雄聯盟》在抽籤分組後，後勢更是一片看好。（圖／翻攝YT）

記者張志浩/綜合報導

2022杭州亞運已正式開幕，本屆首次成為正式項目的「電競」也被視為奪牌熱門之一，其中亞洲玩家基數相當大的《LOL英雄聯盟》項目，中華隊會池屋什麼樣的表現，更是粉絲們關注焦點，前《英雄聯盟》職業隊分析師魚丸表示，亞運《英雄聯盟》以13.12版本進行，在遊戲運營上以中路、打野的前期節奏最為重要，中華隊在小組賽抽籤後，晉級8強甚至4強，問題都不大，後續能否突破中韓這堵高牆才是最大課題。

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▲第19屆杭州亞洲運動會電競代表隊，圖為《英雄聯盟》項目中華隊選手名單。（圖／取自中華民國電子競技運動協會臉書）
▲第19屆杭州亞洲運動會電競代表隊，圖為《英雄聯盟》項目中華隊選手名單。（圖／取自中華民國電子競技運動協會臉書）
本次杭州亞運《英雄聯盟》由教練陳如治（WarHorse）、上路徐士傑（Rest）、蘇嘉祥（Hanabi）、打野洪浩軒（Karsa）、中路朱駿嵐（FoFo）、下路邱梓銓（Doggo）、輔助胡碩傑（SwordArt）出戰，除了上路2位選手外，其餘選手在職業賽皆效力中國LPL賽區。

而本次中華隊小組賽抽到C組，與阿拉伯聯合大公國、馬爾地夫爭取分組第一，晉級隊伍將在8強對上馬來西亞，整體而言，中華隊籤運相當不錯，不僅小組賽避開韓國，8強也免於和中國對交戰，打入4強甚至是中韓會先碰頭，奪牌希望相當濃厚。

▲本次中華隊小組賽抽到C組，與阿拉伯聯合大公國、馬爾地夫爭取分組第一，晉級隊伍將在8強對上馬來西亞。（圖／微博）
▲本次中華隊小組賽抽到C組，與阿拉伯聯合大公國、馬爾地夫爭取分組第一，晉級隊伍將在8強對上馬來西亞。（圖／微博）
🟡杭州亞運《英雄聯盟》中華隊Keyman

魚丸說明，13.12的《英雄聯盟》在本季已是有點遙遠的版本，以各賽區職業賽的狀況來看，13.12最重要的莫過於「中野連動」，如果中野能在前期打出優勢，配合後續跑線，整體營運上會舒服很多。針對中華隊本屆關鍵人物，魚丸表示，「原本想給Karsa，但畢竟Karsa本季在中國都沒有出賽，而FoFo今年在LPL繳出高檔表現，他能否避免前期自身偏發育的習慣，在前期配合Karsa跑起來，將決定中華隊的油營運方向。」

▲專家認為，中華隊本屆電競《英雄聯盟》項目，關鍵人物將會是中路FoFo。（圖／取自中華民國電子競技運動協會臉書）
▲專家認為，中華隊本屆電競《英雄聯盟》項目，關鍵人物將會是中路FoFo。（圖／取自中華民國電子競技運動協會臉書）
🟡杭州亞運《英雄聯盟》關鍵角色

魚丸指出，《英雄聯盟》13.12很多玩家都會戲稱為「電刀版本」，中路最強的角色大致是妮可、勒布朗、崔絲塔娜、阿祈爾、杰西、安妮等，以FoFo的角色池來說，除了安妮比較少玩，基本上無須過度擔憂。打野部分，13.12還是以輔助型為主流，包括史瓦妮、茂凱或菲艾等，雖然Karsa在選手生涯前期屬於進攻型打野，但到中國後也有將輔助型打野練起來，唯一要擔心的仍是自身狀況，「畢竟一段時間沒打正式比賽，一些臨場決策可能會有所影響。」

上路部分，魚丸提及，13.12不外乎是雷尼克頓、卡桑帝、賈克斯等，偶爾搭配陣容選擇藍寶、吶兒，以現階段選手狀況來看，魚丸認為中華隊本屆上路推測會全部讓Rest上陣，除非單場比賽很有目的性要朝下路投放資源，才可能讓Hanabi上來扛。

下路和輔助方面，魚丸指出，若單就角色來看，下路的凱莎、剎雅、亞菲利歐等Doggo都還算擅長，「開戰型輔助」也是SwordArt的招牌，因此角色上的向性不會不符合2人，但仍要回歸賽場上對線的決策，在13.12下路雙方偏向互相發育的情況下，面對實力較弱的隊伍沒什麼問題，但遭遇中韓時，若對線就出現明顯劣勢，可能很難挽回局勢。

▲單就陣容來看，《英雄聯盟》亞運中華隊的選手都是一時之選，4強前正常發揮都能拿下，中國、韓國才是最大勁敵。（圖／翻攝YT）
▲單就陣容來看，《英雄聯盟》亞運中華隊的選手都是一時之選，4強前正常發揮都能拿下，中國、韓國才是最大勁敵。（圖／翻攝YT）
🟡杭州亞運《英雄聯盟》比賽時間

《英雄聯盟》項目將在週一（9月25日）開打， 中華隊所處的C組則會在週二（9月26日）上陣，後續週三（9月27日）為八強賽、週四（9月28日）四強賽，週五（9月29日）為冠軍賽。

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