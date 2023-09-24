▲巴金森病不是絕症　醫師：善用APP紀錄用藥可提高療效

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治療巴金森病的藥物類型吳醫師說明，治療巴金森病的藥物種類包括左旋多巴、多巴胺促效劑、抗乙醯膽鹼、MAO-B抑制劑和COMT抑制劑等：
1.左旋多巴：美道普、心寧美
左旋多巴是治療巴金森病最主要且有效的藥，可提升腦部的多巴胺濃度，改善病人的動作。然而，需知曉用藥蜜月期通常為五到七年間，之後可能會出現藥效漸減，導致異動或對藥物沒有反應的「斷電」現象。所以早期不建議大劑量使用，應用到最低之有效劑量配合運動或他種藥物，以減少藥物副作用並延長蜜月期。
左旋多巴可能的副作用包括噁心、頭暈、產生多巴胺失調症候群，多巴胺失調症候群以年輕男性病患居多，他們會在動作症狀控制穩定下，因自覺身體不適而不斷有服藥的衝動和行為。儘管如此，不應隨意停藥，而是應在醫師的指導下進行劑量調整。
關於藥物服用，蛋白質會阻礙左旋多的吸收，建議最好空腹三十分鐘以上或飯後一小時服用，以確保藥物有效吸收。
2.多巴胺促效劑：力必平、樂伯克、紐普洛貼片劑
多巴胺促效劑的作用是模擬多巴胺刺激腦中的多巴胺接受體，以代替腦內不足的多巴胺。易有噁心、失眠、姿態性低血壓等副作用，也可能引起衝動性控制行為，如病態性賭博、強迫性購物、性慾亢進、暴食症等。因此，醫師多開立小劑量，對於年輕且心智清晰的會先開立多巴胺促效劑，延緩異動症的出現。但年齡較大者可能引起幻想，需謹慎使用。
3. 抗乙醯膽鹼
抗乙醯膽鹼藥物對於控制顫抖、緩解僵直和減少唾液過多的症狀相當有效，但可能會引起口乾、便秘、視力模糊、排尿困難、意識混亂、記憶力下降等副作用。因為記憶力與乙醯膽鹼有關，過量使用抗乙醯膽鹼藥物可能會對記憶力造成不利影響，尤其對年長的患者，須謹慎使用，所以，通常會開立給年輕且有顫抖問題的患者。
4. MAO-B：Selegilne、律莎錠、阿茲列特錠、愛可穩
MAO-B抑制劑可抑制MAO-B酵素對多巴胺的分解，從而增加多巴胺進入大腦，有助減少左旋多巴的使用量，延長左旋多巴的藥效。使用時，需特別注意起司的食用，以及可能與其他藥物引起相互作用，引起更多的副作用，如導致嚴重的高血壓。這些藥物可在早期和晚期使用，但需要謹慎調整劑量以避免副作用，如譫妄現象。這些副作用都與多巴胺有關，一旦出現副作用，應該請醫師進行藥物調整。
5. COMT抑制劑：諾康婷
COMT抑制劑通常與左旋多巴一同使用，它的作用是抑制COMT酵素，從而減少周邊多巴胺的分解，增加多巴胺進入大腦。需要強調的是，單獨使用COMT抑制劑，對於巴金森病是無效的。
服用時，盡量將整顆藥丸吞下，以確保最佳藥效。有些患者可能無法一次吞下整顆，部分吞下也是可以的，但可能會導致牙齒褪色問題。這種藥物還有一個缺點是，會讓尿液呈現較深的顏色，可能會讓褲子看起來有點髒，但這不是什麼大問題。
吳醫師表示，每位巴金森氏病患者的病情變化不同，100位巴金森氏症可能就有100種藥物組合治療，因此，吳醫師和高雄長庚紀念醫院神經內科陳盈發醫師建議使用「巴金森手記」app或建立詳細用藥列表，以記錄並追蹤用藥時間、劑量與症狀，這樣可更有效地掌握自己的狀況，以幫助醫師調整治療方案。
此外，吳醫師鼓勵患者保持運習慣，太極、騎腳踏車、散步、跳舞、瑜珈等都是不錯的選擇，安全為上，只要選擇喜歡的，持之以恆。參加病友團體的活動也可以增加社交互動和快樂感。要相信醫生的專業，避免自行治療及參加不明團體進行特殊治療，積極面對疾病，改善動作障礙。
▲林口長庚醫院神經內科部副主任 吳逸如醫師
文章來源：瑞金抗齡照護研究教育基金會
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59347
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