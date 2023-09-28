NBA／震撼彈！Damian Lillard交易到公鹿　跟字母哥連線衝擊冠軍

杭州亞運／李智凱從男孩翻滾成男人！招牌「湯瑪士迴旋」席捲世界

▲中華體操選手李智凱在杭州亞運拿下男子鞍馬金牌，完成二連霸，寫下歷史新猷。（圖／中華奧會提供）
▲中華體操選手李智凱在杭州亞運拿下男子鞍馬金牌，完成二連霸，寫下歷史新猷。（圖／中華奧會提供）

記者吳忠育/綜合報導

27歲的「鞍馬王子」李智凱近年在國際賽場上成績相當優異，各大賽事都可以看到李智凱的身影，本屆亞運也不例外，不但率領男子體操代表團拿下銅牌創紀錄，在鞍馬項決賽目中以15.500高分勇奪金牌，為中華隊本屆第三金，另外也是亞運鞍馬二連霸，締造歷史新猷。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲中華體操選手李智凱在杭州亞運拿下男子鞍馬金牌，完成二連霸，寫下歷史新猷。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲中華體操選手李智凱在杭州亞運拿下男子鞍馬金牌，完成二連霸，寫下歷史新猷。（圖／特派記者葉政勳攝）
李智凱因身體柔軟度極佳而被林育信教練發掘，6歲開始練習體操，招牌的「湯瑪士迴旋」基本上就是奪牌的保證，從2017台北世大運鞍馬項目奪金開始，幾乎年年都有摘金紀錄，其中包括2018雅加達亞運、2019年墨爾本世界盃、2019年杜哈世界盃、2019拿坡里世大運、2023年開羅世界盃等等，萬眾矚目的東京奧運也有銀牌入帳。

李智凱東京奧運奪下銀牌後，還多了一個新身分，不只結婚成家，還多了一個小baby，正式從男孩翻滾成男人，雖然自身責任更加重大，但李智凱在各項國際賽仍有相當精采的演出，不僅是奪下世大運三連霸，今年的杭州亞運又替台灣拿下金牌，完成亞運二連霸。

▲中華體操選手李智凱在杭州亞運拿下男子鞍馬金牌，完成二連霸，寫下歷史新猷。（圖／中華奧會提供）
▲中華體操選手李智凱在杭州亞運拿下男子鞍馬金牌，完成二連霸，寫下歷史新猷。（圖／中華奧會提供）
李智凱在2014年就代表中華隊參加仁川亞運，但當時並未奪牌，2018捲土重來的李智凱表現一鳴驚人，在鞍馬項目中以15.050分和雙槓項目以14.000分晉級個人決賽，進入決賽之後以15.400分的高分奪得台灣首面體操金牌，鞍馬項目又力壓各國好手奪下台灣本屆第三金。

▲中華體操男團李智凱領軍，拿下團體銅牌，在鞍馬項目又獲得金牌。（圖／中華奧會提供）
▲中華體操男團李智凱領軍，拿下團體銅牌，在鞍馬項目又獲得金牌。（圖／中華奧會提供）
除了「鞍馬王子」這個綽號，他還有「菜市場凱」這個暱稱，原因是年幼時期的李智凱在訓練結束後都會跟著母親在菜市場擺攤，靠著精湛的體操動作在市場引起注意拉攏顧客或者是和其他攤販換取商品，從這點就可以看出李智凱在體操上的天份，相信未來在國際賽場上，李智凱可以為台灣再進帳多面獎牌。

▲李智凱個人檔案（圖／NOWnews社群中心製）
▲李智凱個人檔案（圖／NOWnews社群中心製）


更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。

亞運現場／震撼迴旋、完美落地！李智凱鞍馬摘金、完成二連霸

杭州亞運／奪金大熱門李智凱即將登場！28日中華隊賽程轉播懶人包

【2023杭州亞運】楊勇緯奪金、李智凱率領奪銅！中華隊戰績懶人包

杭州亞運／擊敗韓國！中華體操男團超強　李智凱、蕭佑然領軍奪銅

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞