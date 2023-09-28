杭州亞運／李智凱從男孩翻滾成男人！招牌「湯瑪士迴旋」席捲世界
27歲的「鞍馬王子」李智凱近年在國際賽場上成績相當優異，各大賽事都可以看到李智凱的身影，本屆亞運也不例外，不但率領男子體操代表團拿下銅牌創紀錄，在鞍馬項決賽目中以15.500高分勇奪金牌，為中華隊本屆第三金，另外也是亞運鞍馬二連霸，締造歷史新猷。
記者吳忠育/綜合報導
李智凱因身體柔軟度極佳而被林育信教練發掘，6歲開始練習體操，招牌的「湯瑪士迴旋」基本上就是奪牌的保證，從2017台北世大運鞍馬項目奪金開始，幾乎年年都有摘金紀錄，其中包括2018雅加達亞運、2019年墨爾本世界盃、2019年杜哈世界盃、2019拿坡里世大運、2023年開羅世界盃等等，萬眾矚目的東京奧運也有銀牌入帳。
李智凱東京奧運奪下銀牌後，還多了一個新身分，不只結婚成家，還多了一個小baby，正式從男孩翻滾成男人，雖然自身責任更加重大，但李智凱在各項國際賽仍有相當精采的演出，不僅是奪下世大運三連霸，今年的杭州亞運又替台灣拿下金牌，完成亞運二連霸。
李智凱在2014年就代表中華隊參加仁川亞運，但當時並未奪牌，2018捲土重來的李智凱表現一鳴驚人，在鞍馬項目中以15.050分和雙槓項目以14.000分晉級個人決賽，進入決賽之後以15.400分的高分奪得台灣首面體操金牌，鞍馬項目又力壓各國好手奪下台灣本屆第三金。
除了「鞍馬王子」這個綽號，他還有「菜市場凱」這個暱稱，原因是年幼時期的李智凱在訓練結束後都會跟著母親在菜市場擺攤，靠著精湛的體操動作在市場引起注意拉攏顧客或者是和其他攤販換取商品，從這點就可以看出李智凱在體操上的天份，相信未來在國際賽場上，李智凱可以為台灣再進帳多面獎牌。