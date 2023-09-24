瀧澤秀明逆襲傑尼斯！自立門戶「TOBE」 挖走國寶級帥哥平野紫耀
日本知名偶像經紀公司「傑尼斯」事務所，因已逝創辦人強尼喜多川，涉及性騷擾未成年少年的惡行被踢爆，連已離開傑尼斯的瀧澤秀明，也被爆出性騷師弟，昨（23）日他大動作澄清，「這篇新聞報導有太多扭曲時間線和不實報導內容，我堅決否認這些內容。」今年3月瀧澤秀明成立事務所「TOBE」，連平野紫耀、神宮寺勇太都納入他旗下，震驚日本娛樂圈。
記者薛羽彤／綜合報導
瀧澤秀明2019年接下傑尼斯事務所副社長一職，但是跟前社長藤島茱莉景子不合，2022年10月離開傑尼斯，今年3月自立門戶成立新事務所「TOBE」，擔任社長一職。瀧澤秀明離開傑尼斯後，挖角不手軟，繼前「V6」三宅健加入後，7月又宣布平野紫耀、神宮寺勇太加盟「TOBE」，兩人在5月退出夯團「King & Prince」，原因主要是對於團體發展、進軍海外等意見分歧，於是決定拆夥。
事隔兩個月，平野紫耀、神宮寺勇太現身「TOBE」YT頻道直播宣布重新出發，三宅健也現身兩人直播站台，直播最高吸引超過百萬人觀看。瀧澤秀明的「TOBE」逆襲傑尼斯、打造偶像男團的態勢已逐漸成形，對傑尼斯來說恐是一大危機。
※【NOWnews 今日新聞
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