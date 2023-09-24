本土劇男神丁力騏認愛！拍《關公》祕戀袁儷珊 交往1年開心還願
關公牽線好姻緣！49歲本土劇男神丁力騏近日宣布新戀情，認愛34歲演員袁儷珊，這對在電視劇《美麗人生》戲裡的死對頭，私下交往1年多，緣分來得很奇妙，丁力騏去年無意走進關帝廟拜拜，不但順利獲得新角色，更與袁儷珊悄悄來電，女方主動向他要Line，進而譜出戀曲，他害羞表示「這就是神明指示的正緣（袁）」，袁儷珊事後到廟裡還願，感謝神明牽線事業與愛情，也在臉書曬出為丁力騏慶生的合影，甜蜜喊出暱稱「丁丁」，讓影迷直呼太閃了！
記者江芷稜／綜合報導
丁力騏長相斯文帥氣，演出多部三立八點檔《甘味人生》、《金家好媳婦》、《炮仔聲》，鮮少傳出緋聞，他接受《聯合新聞網》訪問，提及去年關聖帝君誕辰當天，無意間走進廟裡拜拜，沒想到就接到《少年關公！降肉！》劇組電話，邀他飾演關羽一角，結識同劇的袁儷珊進而相戀。雙方交往1年後，女方8月赴桃園關帝廟還願，感謝神明牽成這段姻緣。
丁力騏透露，之前認識袁儷珊，只是沒合作過，在南部拍戲後每天朝夕相處，產生革命情感，他發現對方個性活潑開朗，很有人緣，彼此個性很互補，不過他較為內向，沒有主動追求，直到這部戲殺青後，袁儷珊主動加LINE才有了進一步。情侶後來合作《美麗人生》卻是飾演死對頭，經常上演吵架劇情，丁力騏還在女友面前親吻其他演員，拍攝過程有點尷尬。
今年8月17日丁力騏生日，袁儷珊大方曬出依偎著男友的慶生照，甜喊「丁丁生日快樂」，還一起去看電影約會，影迷發現這對螢幕CP假戲真做，竟然悄悄在交往，稱讚兩人非常登對，紛紛送上祝福。在男友受訪公開認愛後，袁儷珊也大方坦承戀情，「是的，我們在一起了，收到許許多多的祝福，謝謝你們。」