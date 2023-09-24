▲生育年齡增早產、流產風險亦增！「這些」都是早產徵兆　孕期應掌握5原則

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高齡妊娠有「這些」風險 擴大產檢補助提供孕期照護高齡妊娠會增加早產的風險，根據110年出生通報統計資料顯示，35-39歲孕婦早產比例為12.70%，較25-29歲孕婦早產比例高（8.40%）。此外，國健署提到，有國外研究指出，45歲以上孕婦流產的風險為45歲以下孕婦的2.6倍、發生妊娠併發症為3.3倍、早產風險增加為1.96倍。
為提供更加完善孕期照護，國民健康署於110年7月1日起擴大產檢補助次數及項目，提供孕婦14次的產前檢查、3次一般超音波、2次產前健康照護衛教指導、妊娠第24－28週妊娠糖尿病篩檢與貧血檢驗，及第35－37週產前乙型鏈球菌篩檢。
掌握孕期健康5原則 定期檢查、維持健康生活型態另外，國健署也提供促進孕期健康5大原則，希望能守護母嬰健康，包含：
- 落實定期產前檢查：
- 注意孕期均衡營養：
孕期重要營養素包括：葉酸、碘、鐵及維生素B12等，孕媽咪應均衡攝取六大類食物，多攝取深色蔬菜、全穀及未精緻雜糧，並以天然食物來源為主，獲取足夠的營養。
- 維持孕期健康體重：
平時應注意營養攝取及適度運動，來維持孕期健康體重。若對營養與運動有疑問，可諮詢專業醫護人員，獲取適合自己的健康建議。
- 改善不良生活習慣：
- 多加留意早產徵兆：
透過定期產檢、維持健康生活型態，能夠促進孕媽咪及寶寶的健康，並降低高危險妊娠的風險。國健署也提醒，準爸媽若有孕產相關問題，可至「孕婦關懷網站（https://mammy.hpa.gov.tw/）」查詢孕期健康照護資訊，或加入國民健康署孕產婦關懷LINE提問、撥打孕婦關懷諮詢專線0800-870-870。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59289
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