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生育年齡增早產、流產風險亦增！「這些」都是早產徵兆　孕期應掌握5原則

▲生育年齡增早產、流產風險亦增！「這些」都是早產徵兆　孕期應掌握5原則
▲生育年齡增早產、流產風險亦增！「這些」都是早產徵兆　孕期應掌握5原則

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】根據內政部人口統計資料顯示，111年女性生育平均年齡為32.42歲，較110年（32.29歲）上升，且生育第一胎平均年齡為31.43歲也比110年31.23歲高，其中35歲以上占比更是超過3成（32.44%）。

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國健署表示，國人生育年齡上升，高危險妊娠風險也漸增，高齡妊娠會增加早產的風險，建議民眾掌握「孕期5原則」，守護母嬰健康。國健署署長吳昭軍也提醒，有生育規劃的夫妻，應把握適齡生育，落實定期產檢，降低高危險妊娠的風險，守護媽媽寶寶的健康。

高齡妊娠有「這些」風險　擴大產檢補助提供孕期照護

高齡妊娠會增加早產的風險，根據110年出生通報統計資料顯示，35-39歲孕婦早產比例為12.70%，較25-29歲孕婦早產比例高（8.40%）。此外，國健署提到，有國外研究指出，45歲以上孕婦流產的風險為45歲以下孕婦的2.6倍、發生妊娠併發症為3.3倍、早產風險增加為1.96倍。

為提供更加完善孕期照護，國民健康署於110年7月1日起擴大產檢補助次數及項目，提供孕婦14次的產前檢查、3次一般超音波、2次產前健康照護衛教指導、妊娠第24－28週妊娠糖尿病篩檢與貧血檢驗，及第35－37週產前乙型鏈球菌篩檢。

掌握孕期健康5原則　定期檢查、維持健康生活型態

另外，國健署也提供促進孕期健康5大原則，希望能守護母嬰健康，包含：

  • 落實定期產前檢查：
透過超音波檢查、妊娠糖尿病篩檢及貧血檢驗等產檢項目，有助於監測胎兒異常、降低妊娠併發症的風險，並及早發現及早治療。

  • 注意孕期均衡營養：
孕媽咪孕期可能有缺鐵、缺碘等問題，或在產檢抽血時發現有貧血症狀，均衡營養、適時補充營養素，對媽媽及胎兒的健康非常關鍵。

孕期重要營養素包括：葉酸、碘、鐵及維生素B12等，孕媽咪應均衡攝取六大類食物，多攝取深色蔬菜、全穀及未精緻雜糧，並以天然食物來源為主，獲取足夠的營養。

  • 維持孕期健康體重：
孕期體重過輕可能會造成早產、嬰兒出生體重過低；體重過重則可能會增加妊娠糖尿病、子癲前症、剖腹產等風險。孕婦體重應依孕前體重做適當調整，以增加10-14公斤為宜，且須注意體重增加的速度。

平時應注意營養攝取及適度運動，來維持孕期健康體重。若對營養與運動有疑問，可諮詢專業醫護人員，獲取適合自己的健康建議。

  • 改善不良生活習慣：
應避免吸菸（含二手菸及、三手菸）、飲酒或濫用藥物等，同住家人也應避免吸菸，這些危害物質會增加自然流產、早產、胎兒中樞神經異常及嬰兒低出生體重等問題，影響胎兒及母親的健康。若有菸癮及藥癮問題，可尋求戒菸門診及藥癮戒治機構的協助。

  • 多加留意早產徵兆：
若在孕期時出現早產之徵兆，如：子宮收縮、肚子變硬或有下墜感、無法改善的下背痛、持續不斷的腹瀉或絞痛、陰道分泌物增加、胎動較平常減少一半以上等，應盡快就醫，降低早產風險。

透過定期產檢、維持健康生活型態，能夠促進孕媽咪及寶寶的健康，並降低高危險妊娠的風險。國健署也提醒，準爸媽若有孕產相關問題，可至「孕婦關懷網站（https://mammy.hpa.gov.tw/）」查詢孕期健康照護資訊，或加入國民健康署孕產婦關懷LINE提問、撥打孕婦關懷諮詢專線0800-870-870。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59289

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