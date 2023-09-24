簡廷芮百萬婚禮嫁小開！戴1克拉鑽戒噴淚 高顏值伴娘團曝光
演紅《我的少女時代》校花「陶敏敏」的女星簡廷芮，今（24）日與精密工具製造業小開老公賴冠儒辦婚禮，花費百萬席開30桌，簡廷芮手戴1.13克拉鑽戒現身，連換4套Grace Kelly婚紗，配戴BVLGARI珠寶首飾，腳踩Christian Louboutin高跟鞋，她受訪笑說誓詞講到第2句就爆哭，結果老公比她還感性，誓詞量是她的3倍，簡廷芮老公說：「我很感動，娶到這麼漂亮的老婆，眼裡只有她，有點說不出話來。」
記者羅凌筠／台北報導
簡廷芮3年前訂婚，婚禮因疫情一延再延，如今已有了女兒小蘿蔔、兒子小芒果，今日終於完成人生大事，對比懷孕前瘦身18公斤的她，從64公斤減到46公斤，展現最完美的一面，姊姊簡婕、妹妹簡廷倪都是伴娘，前任名單有個大明星許光漢的簡婕，被問到會不會是下一個新娘？她秒回：「小妹比較有可能。」
《我的少女時代》劇組宋芸樺、李玉璽、鄭茵聲、導演陳玉珊等人相隔8年大集合，獨缺男主角王大陸，他透過經紀人回應：「工作中，祝新婚快樂，我們永遠的校花。」大鶴跳出來說會幫簡廷芮跟王大陸要6位數大紅包，大文、大鶴也組成催生大隊，希望夫妻倆再拚第3胎，張立東笑說：「我催促自己趕快結婚，在這個會場多交朋友，廷芮8年前沒有選擇我們，證明她的選擇是正確的。」
伴郎連晨翔跟新郎是國中同學，自組「樹林幫」，連晨翔說：「我帶他們去拜拜，他們是我第一對介紹有成果的，我算是師父領進門啦。」這對夫妻已經育有大女兒「小蘿蔔」、小兒子「小芒果」，連晨翔說賴冠儒婚後轉變很大，「他因為婚姻變成很有責任感，愛女如癡。」與吳子霏傳出緋聞，連晨翔受訪稱自己單身1年，「現在就是沒對象。」