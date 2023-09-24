▲分泌物濃稠黃黃的正常嗎？　美女醫分析3大陰道炎症狀

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滴蟲性陰道炎顏色：黃綠色
氣味：霉味或腥臭味
質地：泡沫狀或不黏稠的稀水狀
症狀：搔癢、陰道口灼熱感，時常合併尿道炎，造成頻尿與排尿困難。性交與小便時，也可能有灼熱感。
常見原因：通常是因為性行為造成傳染，所以會建議伴侶也一起檢查治療，避免反覆傳染。
黴菌性陰道炎顏色：黃白色
氣味：不一定有味道
質地：豆腐渣或乳酪狀，通常較黏稠
症狀：通常會感到陰部搔癢難耐，有些人可能會紅腫破皮，伴隨刺痛灼熱感；性交及排尿時也可能會有疼痛感。
常見原因：陰道環境的酸鹼值失衡，造成好菌減少、念珠菌孳生。
細菌性陰道炎
顏色：灰白色
氣味：魚腥味
質地：稀水狀
症狀：通常分泌物會明顯增加，陰部感到搔癢刺痛，性交與排尿時，也可能會感到疼痛。
常見原因：也是因為陰道環境的酸鹼值失衡，造成好菌減少、厭氧菌孳生。
分泌物有血絲 恐是癌症或性病張瑜芹提醒，經前分泌物較平常多一些是正常的，但當陰道分泌物不是因為月經而增多，呈現黃白色，且有不正常陰道出血時，就可能是披衣菌、黴漿菌、淋病感染，甚至是子宮頸癌，所以當分泌物出現不正常的血絲時，一定要儘快去婦產科報到檢查。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59077
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