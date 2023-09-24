卞慶華寫真「身體布滿口紅印」彩妝師親來的！多人幫吻感覺超害羞
藝人卞慶華近年來跨足戲劇、歌唱還有主持，以帥氣的五官與精壯的身材，吸引無數粉絲，而他近期發行的超大尺度個人實體寫真《GOOD BOY：晏人物男子寫真×卞慶華》廣受好評，一上架就迅速完售。今（24）日卞慶華與攝影師晏人物一同出席簽書記者會，還大方爆料裡面有張身體充滿口紅印的照片，是彩妝師與其他工作人員親自上陣完成的，回想至今仍讓他相當害羞。
記者詹鎰睿／台北報導
卞慶華的寫真簽書記者會選在台北表演藝術中心裡面的書店「文藝青鳥」舉辦。還沒到活動時間，外面早就排滿一大群的粉絲，搶著目睹男神風采，現場卞慶華還答應主持人要求，露出大家最想看的「丘陵肌」，為此，卞慶華還先做了伏地挺身充血，結果被一旁的好友兼攝影師晏人物吐槽，「不是應該要做仰臥起坐嗎？」
卞慶華大方分享，為了這次寫真，他對自己體態很嚴格，花了4個月來雕塑，每天都去健身房報到，早上先去騎腳踏車，下午在去做重量訓練，瘋狂炸裂自己的腹肌、胸肌和背肌。此外，卞慶華特別感謝貴人藍心湄，不僅全程協助企劃拍攝，還大方贊助上千萬的名牌飾品，「心湄姊就說，你就隨便拿去玩或亂擺啊！」
而在寫真集中有一張身體塗滿口紅印的照片，卞慶華則說，真的是彩妝師親自上陣的，但因為只有一位女性彩妝師，時間會來不及，只好動員其他工作人員，無論男的或女的都來幫忙親，讓他當下感到很害羞，也大讚彩妝師非常專業。目前寫真集已經二刷，估計賣出5千本以上，卞慶華希望未來可以突破10萬本，願大家多多支持他。