杭州亞運／你不知道的楊勇緯！三兄弟喝一碗湯 靠柔道翻轉人生
2022杭州亞運會，「柔道男神」楊勇緯在杭州亞運柔道60公斤級奪金，拿下個人首面金牌，也是中華隊本屆第1金、隊史第100金，他在賽後激動落淚，並且感謝全場觀眾、工作人員支持，楊勇緯不但認為「好久沒拿金牌」，也證明自己是大賽型的好手，但回到楊勇緯幼時，他曾回憶家中真的經濟十分拮据，希望靠柔道來「翻轉人生」。
記者吳政紘/綜合報導
從東京奧運奪銀開始，楊勇緯就受到矚目，但他仍可以維持初心，不受外界影響，並且持續苦練，先拿到世界排名第一，並在亞運會拿到台灣首面金牌。
楊勇緯生於台中市，父母來自屏東縣獅子鄉南世村，具有排灣族血統。母親曾為柔道選手，因為小時候看到哥哥楊俊霆練習柔道因而也產生興趣。
楊勇緯曾說，父母曾希望自己不要練了，因為心疼他練習會有「柔道耳」等身體運動傷害，但他就是有興趣，並且一路練上國手。
楊勇緯回憶往事，過去三兄弟在老家巷口，會因為沒錢，合吃一碗飯或熱湯，楊家的家境並不寬裕，但他們希望練柔道，可以翻轉人生。
家庭教育幫助楊勇緯建立正確人生觀，「爸媽給我們觀念就是，要謙虛低調，不管拿多好成績，都是要謙虛低調。因為更謙虛，這樣人家會更想要幫助你，學得才會更多。」
楊勇緯也在柔道路上跟哥哥一起並肩作戰，對於自己的個性，楊勇緯自認固執，會想太多，鑽牛角尖，但他對於自己堅持的路，從不放棄。
東京奧運金牌戰，楊勇緯遇到勁敵高藤直壽，因為被判指導（失去戰意）而得到銀牌，但楊勇緯當時留下的是傷心的淚水，這次楊勇緯不但流下開心的眼淚，還拿到生涯首座亞運金牌，更是中華隊隊史100金，真的是名留青史。