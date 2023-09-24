真的是Jessica！快閃王心凌演唱會4分鐘 合體唱跳《愛你》
王心凌在台北小巨蛋舉行「王心凌SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」，今（24）日是第二場，今天一早傳出王心凌參與《乘風破浪》結下緣分的Jessica擔任嘉賓，主辦單位在開唱前仍賣足關子，對於傳聞不否認也不承認，而答案終於在演唱會上揭曉，果然嘉賓正是Jessica，Jessica身穿改良式的制服現身小巨蛋，情義相挺王心凌，還極有誠意地以中文與王心凌唱跳〈愛你〉，總共現身演唱會4分鐘。
記者吳雨婕／台北報導
王心凌一直認為Jessica是一個可甜可辣的可愛妹妹，因此，這次親自邀請了Jessica潔西卡來擔任她的演唱會嘉賓，並選唱〈愛你〉，Jessica在不確定工作行程的狀況下，二話不說直接答應了這個邀請，從韓國特地飛到台北相挺到底。Jessica一登台先以英文打招呼：「哈囉！大家好嗎！」之後則以中文與王心凌合唱，非常有誠意，一曲唱畢，Jessica還與王心凌一起比大愛心，並再度用中文說：「愛你喔！拜拜！」王心凌表示要與Jessica去吃飯了。
嘉賓Jessica離開舞台後，舞台交還給王心凌，她唱完〈大眠〉，向歌迷表示：「剛剛有沒有看到我跟Jessica合體，謝謝她一口答應，情義相挺，一起唱了我在節目上、我們初相識的第一首歌〈愛你〉。」
昨晚Jessica抵台後，特別租借了一間舞蹈教室，希望與王心凌呈現給觀眾最甜最嗨的〈愛你〉雙人限定，只是節奏超快的中文歌詞讓Jessica不禁直呼：「好難！好像在唱RAP。」舞步其實也不容易，經過反覆的練習，她們仍在今晚為大家呈現精彩的演出。雖然昨天王心凌因為正在演唱會現場，無法親自接機Jessica，但仍特別準備各種台式美食以及一整套可愛的「SUGAR HIGH演唱會」周邊商品，提前放在Jessica住的飯店中。