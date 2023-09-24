當心！中國知名病毒專家示警：全球極可能爆發另一種冠狀病毒流行
中國知名病毒學家、武漢病毒研究所專家石正麗在今年七月發表了一篇論文，並刊登於英文期刊「新興微生物與感染」（Emerging Microbes & Infections）上，近期在中國引發極大關注。這名有著「蝙蝠女郎」之稱的病毒學家指出，他們觀察到20種「高風險」冠狀病毒，呼籲全球必須針對類似新冠疫情的疾病做好準備。
國際中心楊智傑／綜合報導
《南華早報》報導指出，任職於中國科學院武漢病毒研究所的石正麗與其團隊評估了40種冠狀病毒傳染給人類的風險後，發現其中有半數處於「高風險」，另外還有證據表示其中有6種已知病毒能傳染人類並致病、另外3種則為可致病或傳染其他動物。
這項研究中，石正麗及其團隊利用可以主動檢測這些高風險病毒的工具，協助辨識病原體的重要宿主，包括蝙蝠和齧齒動物等自然宿主，或駱駝、果子狸、豬或穿山甲等潛在的中間宿主；他們在論文中警告，若冠狀病毒過去能治病，那麼未來也可能治病，「幾乎可以肯定，未來極有可能再次出現冠狀病毒疾病」。
中國疾病預防控制中心專家認為，這項研究比較接近「冠狀病毒辭典」的圖鑑性質，雖較不具開創性或技術難度，但仍有其重要性；報導也提到，疾控中心專家認為中國在突然取消「動態清零」後，官方有意無意地淡化疫情、停止公布染疫數據，民眾也希望能擺脫新冠病毒，因此這份研究具有高度敏感性，令許多中國病毒學家不願多加評論。