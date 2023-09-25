▲HPV衛教捷運正式啟航　呼籲男女皆應正視HPV威脅、勇敢踏入診間諮詢

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HPV男女都有可能感染 單一性伴侶亦有感染風險有高度傳染性的人類乳突病毒（HPV），不論男女都有可能被感染，雖然大多數的HPV感染會自行清除，但若長期持續感染且無法自行清除，就有可能導致HPV相關癌症與疾病。
台灣癌症基金會表示，根據統計，全球約有4.5%的癌症與HPV感染有關，除了熟知的子宮頸癌，HPV持續性感染也可能導致頭頸癌、肛門癌、外陰癌、陰道癌以及生殖器疣（俗稱：菜花）等。
根據國健署最新109年癌症登記報告，全台平均每天約有2人死於子宮頸癌，位居女性十大癌症死亡率第8位；頭頸癌則高居男性十大癌症發生率第3位、男女性十大癌症發生人數第5位。
然而，民眾對HPV常有錯誤迷思，以為HPV僅與女性有關，或是單一性伴侶就不會感染。婦產科診所院長郭怡廷提到，根據美國流行病學研究推估，約每2對單一性伴侶的情侶或夫妻就會有1對感染HPV，只要有親密接觸，就算是單一性伴侶也有近6成感染機率。
郭怡廷院長分享，過去就曾遇到一位每年會固定來診所做抹片檢查的年輕媽媽，大約28歲就被診斷出菜花，當下她真的很懊悔沒聽醫師的規勸早點採取預防行動。
醫師呼籲，不論男女都不要因為害怕而不諮詢HPV預防，鼓勵民眾做好HPV預防3關鍵「男女依醫囑施打HPV疫苗」、「女性定期抹片檢查」、「安全性行為」，保護自己也保護人生裡重要的另一半！。
癌症基金會與各界合作 致力消除HPV誤解、鼓勵諮詢為鼓勵民眾積極踏入診間諮詢HPV。台灣癌症基金會與台灣疫苗推動協會共同推動「HPV衛教友善診所計畫」，持續協助婦產科、家醫科、小兒科、耳鼻喉科以及其他相關科別診所提升HPV衛教諮詢品質，民眾只要認明「HPV衛教友善診所」標章，就能更輕鬆、便利獲得安心高品質的就診體驗。
台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，HPV衛教友善診所開辦3年多以來，看到許多診所很踴躍地加入，甚至主動在社群平台與民眾推廣HPV衛教知識，未來HPV衛教友善診所也將持續秉持『專業度、溝通力、同理心』的服務理念，打造安心友善的HPV就診環境，成為民眾HPV衛教諮詢第一選擇。
此外，為提升HPV衛教資訊的可近性並消除民眾對於HPV的誤解，台灣癌症基金會今年特別推出圖像式HPV衛教小卡，透過視覺化的資訊呈現方式幫助民眾輕鬆獲取HPV預防資訊。
另外，今年更與人氣插畫家「怪奇事物所」結合其筆下原創角色「所長」聰明且幽默的冷知識特派員形象，透過吸睛、活潑的所長帶領民眾踏入HPV衛教小天地，並結合「917醫病友善日」，呼籲民眾一起響應HPV衛教友善就診理念，共同為台灣友善就診環境盡一份心力。
即日起至10月14日，凡到台北捷運板南線搭乘HPV衛教友善診所限定列車，並於車廂中掃描活動QRcode，進入活動官網完成相關任務，還能獲得期間限定的「HPV衛教友善診所x怪奇事物所」聯名LINE貼圖。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59373
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