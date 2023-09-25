▲攝護腺癌不想術後尿失禁、不舉？　國內外專家曝新一代「海福刀」療效

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海福刀減少組織破壞 降低尿失禁、性功能障礙風險「海福刀」是治療早期攝護腺癌的新利器，不過海福刀並不是真的開刀手術治療。虞凱傑醫師說明，海福刀是利用超音波能量聚焦在攝護腺的腫瘤，把腫瘤燒灼之後得到較好的癌細胞控制效果。
虞凱傑醫師表示，如果腫瘤體積不大，接受燒灼之後，根據英國一個最大型的資料庫結果來看，治療後5年、7年有大概8－9成的癌症控制率，術後1個月、3個月，甚至1年的解尿功能、勃起恢復功能，幾乎是達到100%。
忠孝泌尿專科醫院院長江博暉也提到，過去治療還是以開刀、放射線治療為主，但是開刀、放療可能會造成尿失禁、性功能障礙等，所以這幾年在台灣海福刀漸漸引起注意，因為它在性功能障礙、尿失禁、安全性、功能保留等，都比過去傳統的治療方式好很多。
海福刀治療國外使用成熟 新一代機器更進步、精準海福刀能減少組織破壞、保留更多功能，而隨著科技發展，海福刀設備也有了更多的進步、改善，能讓治療更加精準。
倫敦大學醫學院附設醫院（UCLH）Mark Emberton教授表示，對他而言新一代海福刀最大的不同在於影像融合技術，它可以把核磁共振影像（MRI）或攝護腺癌正子掃描檢查（PSMA PET）導入平台，醫師能精準、實際地看到癌症病灶，並依此制定治療計劃，這對患者的治療方式會產生巨大的差異性影響。
目前海福刀在國外使用已經相當成熟、普遍，而且有許多研究證實其治療效果。Mark Emberton教授提到，現在海福刀已不再是實驗性治療，而是標準照護的一部分，臨床治療數據已成熟，英國、歐洲等許多治療中心都在使用，而美國FDA也核准了，許多優良的治療中心都用海福刀治療平台進行局部治療。
台灣引進新一代設備 攝護腺癌治療與國際同步現在台灣也引進了 通過美國食品藥物管理局（FDA）核准的海福刀設備，逐漸有越來越多患者使用海福刀後獲得良好的治療效果。江博暉院長表示，他2年前開始引進了新一代的美國海福刀，從去年開始也做了100多例，台灣在這方面算是在亞洲較早引進的國家。
因此，許多國外的攝護腺癌患者會透過國際醫療來台灣進行治療。江博暉院長分享，最近有一位馬來西亞的律師經過介紹來台灣治療，但是他來台灣只有兩個禮拜的時間，達文西開完後導尿管至少要放1週，甚至2個禮拜，若要出院也需一段時間。
經過綜合評估後，這位馬來西亞患者便選擇使用海福刀進行治療。江博暉院長提到，這位患者做完海福刀後4天就離開台灣，追蹤回來攝護腺特定抗原（PSA）相當低，也保留他的性功能、沒有尿失禁等，最近又有一位馬來西亞患者要來台灣治療，這表示海福刀治療也是一種臺灣之光。
海福刀成為攝護腺癌的新利器，美國FDA 早在 2015年就正式核准海福刀之臨床治療，治療量正大幅提升中，而英國也在今年正式將海福刀治療攝護腺癌納入標準治療範疇。在台灣，國內外專家也在泌尿醫學年會上相互交流治療經驗，期望新的治療技術能造福更多患者，也呼籲男性應透過定期檢查早期發現攝護腺癌早期治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59343
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