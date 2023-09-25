烤肉吃魚不吃牛！秋刀魚富含2大抗維生素 營養師揭這樣烤最好
本週末即將迎來中秋連假，民眾在工作同時也規劃著與親友的烤肉要準備哪些食材。農業部建議，秋天正值秋刀魚產季，也是民眾在傳統市場或量販店容易購得的魚種，並富含多種營養素，農業部漁業署也持續對西北太平洋海域捕撈秋刀魚抽樣進行輻射檢測，目前檢驗都符合規範。
記者林志怡／台北報導
對於即將到來的中秋烤肉，癌症關懷基金會執行長、北醫附醫營養部主任黃翠華建議，民眾可以減少烤盤上的紅肉比例，以海鮮類替代，如香魚、秋刀魚等這類整條的魚類可以用錫箔紙包起來、直接放到架子上烤，白蝦等帶殼海鮮也是大推的品項。
農業部統計，台灣每年約於6月至11月有80至90多艘漁船在西北太平洋公海海域捕獲秋刀魚，截至今年8月20日止，秋刀魚漁獲量約1.5萬公噸，近3年年產量達3.4萬至5.7萬公噸。
雖民眾容易在傳統市場或量販店容易購買到秋刀魚，但民眾在日本311震災發生後，擔心相關漁獲遭到輻射污染，漁業署對此表示，署方持續對西北太平洋海域捕撈秋刀魚抽樣進行輻射檢測，檢測結果均符合規定，並將相關結果公布於漁業署網站。
漁業署指出，秋刀魚的營養價值高，除含有對視力和免疫系統正常運作至關重要的維生素A及強效抗氧化劑的維生素E外，也包含豐富的人體無法自行合成的DHA、EPA等不飽和脂肪酸等營養素。