▲敏盛引進3D立體電燒　精準定位一舉『燒除』三種心律不整

我是廣告 請繼續往下閱讀
心臟慢性纖維化！心房顫動中風猝死風險高 不治療恐二次中風隨著年紀增長，心臟功能退化，心律不整機率也逐漸上升。以心房顫動為例，65歲盛行率達2%以上，75歲後甚至爬升至5%以上，推估台灣患病人數超過30萬。敏盛綜合醫院心臟內科劉彥廷醫師表示，心房顫動可視為心肌細胞慢性纖維化的一種表現，患者中風機會約為常人的5倍，心臟相關死亡以及心臟衰竭的機會也會增加2-3倍；若未及時接受治療，平均3.4年有12.7%的患者恐會中風，且此類病患發生二次中風的機會，也較其他原因中風者為高，需積極治療。
劉彥廷醫師說明，上述罹患先天性法洛氏四重症個案為40歲男性，因心律不整反覆於急診就醫，除幼時動過開心修補手術，留有許多疤痕組織，心臟結構異於常人外，更在電生理檢查中發現，同時患有高達三種不同的心律不整，可說是十分棘手的個案。劉彥廷醫師進一步談到，面對如此高難度的電燒手術，通常會傾向於轉診到醫學中心進行，但敏盛團隊在陳文鍾總院長的指導下，2021年由台大醫院引進電燒手術，目前已經進行超過一百例的手術，亦有複雜性心律不整電燒的經驗，是桃園區域醫院中少數有能力執行電燒手術的醫院。因此，此個案後續也在信賴敏盛團隊下，使用3D定位系統，經歷3個多小時的手術後，成功將三種心律不整都完全根除，術後追蹤一年亦未曾復發，明顯改善症狀，展現振奮人心的治療成果。
▲3D立體定位系統如同GPS導航，透過電場或磁場感應，以電腦紀錄取代過去的定位方式，能建立心臟立體模型，可更精準地幫助醫師判斷治療部位。
零輻射3D立體系統提升定位精準度 壓力感應心導管讓灼燒力道更適宜談到3D定位系統在電燒手術上的應用，劉彥廷醫師指出，這是在提升手術精準度上的重大突破，也可縮短手術時間。傳統的心臟電燒手術，在確認心導管位置時，必須持續進行X光攝影，除導致患者承擔長時間暴露於輻射線的風險外，醫生也僅能以平面X光圖，自行在腦中轉化成立體影像來定位，風險較高，精準度也較低。傳統手術時間也比較長，對年長或體能較差的病患而言，手術風險也就跟著增加。
劉彥廷醫師解釋，採用3D定位系統時，其中的3D立體定位貼片如同GPS導航，透過電場或磁場感應，以電腦紀錄取代過去的定位方式，能建立心臟立體模型，可更精準地幫助醫師判斷治療部位，達到縮短手術時間，減少輻射線暴露，甚至達到無輻射的電燒手術，連孕婦也能受惠。目前在符合某些條件下，3D電燒手術已有健保給付，患者可視需求與醫師討論。
此外，當灼燒心臟異常電位時，還有具壓力感應功能的電燒導管可利用，讓手術更安全有效。灼燒心臟時施予的力道與角度是否準確十分重要，力道不夠可能達不到預期效果，力道太大又擔心導致心臟破裂。現在有了具壓力感應功能的3D電燒導管，可感應導管相對於心臟的施力方向、接觸力道、導管穩定度等等，適時提供醫師反饋，進行力道及角度的調整。劉彥廷醫師形容，這就像新型藍牙電動牙刷，能在手機看到自己刷牙力道與角度是否適當一樣，對於提升手術安全與成效有很大助益。
▲具壓力感應功能的3D電燒導管，可感應導管相對於心臟的施力方向、接觸力道、導管穩定度等等，適時提供醫師反饋，進行力道及角度的調整。
交出亮眼成績單：敏盛電燒成功率最高98% 達國際水準電燒手術是心臟內科中更為專精的領域，需進行專門訓練，並通過檢定考試取得專科證書才可進行手術，大約只有十分之一的心臟內科醫師具備此能力。為精進自身電燒專業，劉彥廷醫師取得電燒專科證書後，除繼續於台大醫院接受訓練精進外，也持續於國內外學會，學習最新觀念及技術，也曾受邀至其他醫院進行電燒示範手術。敏盛心臟內科團隊也持續精進技術與設備，希望能讓桃園地區的民眾，不須舟車勞頓，就能在區域醫院中享有醫學中心等級的醫療服務。
劉醫師也呼籲，心律不整病患對於電燒手術不用太擔心。在敏盛綜合醫院的術後追蹤中，不論是簡單性或複雜性電燒手術，絕大多數病人都有良好的成效。簡單性心律不整成功率高達98%，陣發性與持續性心房顫動，術後1年成功率分別約為85%與75%，均達國際水準。鼓勵心律不整病患與家屬應多與主治醫師溝通與討論，以尋求最佳治療解方。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59348
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw